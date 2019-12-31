Если хотите не просто вручить подарок, а удивить и отличиться своей неординарностью, то вам поможет наш материал. Факты ICTV собрали лучшие оригинальные поздравления с Новым годом 2020.

Всем уже приелись банальные пожелания счастья, здоровья и любви. Почему бы не сделать новогоднюю ночь яркой и незабываемой, подготовив неординарное поздравление. Ведь есть столько оригинальных идей, которые рассмешат, удивят и, главное, покажут, как дорог нам человек.

Идея №1 Квест-поздравление

Оригинальное поздравление с Новым годом 2020 — это организация домашнего или корпоративного квеста. Его смысл в том, что человек выполняет задания, разгадывает загадки и шифры, которые по цепочке приводят его к главному призу.

Алгоритм квеста такой:

Первую бумажку человек должен найти самостоятельно в условленное время. Например, можно отправить смс с указанием, что делать дальше: Готов получать подарки? Тогда смотри в шкафу.

В шкафу (или любом другом укромном месте) должна быть следующая записка. Зашифруйте или составьте загадку так, чтобы ответ указывал на следующее место.

Повторить 6-10 раз. Много этапов делать не надо, стоит быть уверенным, что человеку будут под силу ваши задачи. Еще побеспокойтесь о сохранности бумажек — их не должны найти раньше времени.

Главный приз должен стать последним пунктом в квесте. Однако можно сопровождать записки в квесте небольшими презентами.

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Идея № 2 Фото и видео

Главная идея состоит в том, чтобы восстановить в памяти самые лучшие и смешные моменты вашей дружбы или жизни. Такой подарок подойдет семье, друзьям и коллегам, к тому же вариантов для осуществления много:

Смонтируйте видеоряд (если в запасе есть сохраненные фото и видео).

Фотоальбом — у многих фото хранятся исключительно на смартфоне, так почему бы не распечатать их, ведь многие моменты уже успели забыться.

Сделайте коллаж — это может быть ватман А1, к которому прикреплены фото и добавлены смешные надписи, даты и другое оформление. Проявите фантазию, и ваш подарок точно станет самым оригинальным и душевным.

Идея № 3 Гороскопы и предсказания

Сделайте для своего друга гороскоп или испеките ему печенье с предсказаниями. Естественно, все грядущие события надо выдумать самостоятельно и подойти к этому вопросу с юмором, добротой. Также придумай, как интересно организовать распаковку гороскопа.

Можно это сделать вместе в новогоднюю ночь или подарить конвертики с датами. Пусть человек открывает их весь следующий год и каждый раз поднимает себе настроение.

Идея № 4 Что-то материальное

Если времени на подготовку поздравления с Новым годом остается немного, стоит просто заказать какой-то материальный подарок.

Варианты оригинальных подарков:

Праздничные наборы — существует огромный выбор таких презентов (для мужчин/женщин, друзей, начальников и учителей). Он будет состоять из нескольких полезных вещей, так что подарок будет выглядеть дорого и пригодится в хозяйстве (набор косметических средств, приборов на кухню, канцелярия или сладости).

Старинные вещи — сувенир, который оценят хотя бы за его возраст. К тому же такой подарок может быть бюджетным, если искать на платформах по типу ОЛХ или городских барахолках. Вы удивитесь, сколько интересных старинных реликвий можно найти — от монет и марок до вещей, принадлежавших солдатам в Первой мировой.

Ищите то, что будет полезным, но человек сам себе такого никогда не купит. Как насчет венчика, который взбивает молоко для кофе, словаря-сейфа или фонарика для книги — вариантов очень много.

Идея № 5 Позови Санту

Почему бы не вспомнить детство и не дополнить праздничную программу выступлением Санты или другого актера, например, мима. Это не очень дорого, но подарит множество ярких эмоций.

Новогодний подарок может быть связан с символом 2020 года. Ранее Факты подобрали интересный материал о белой металлической Крысе.