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Канун Нового года: Google выпустил дудл

Google выпустил дудл в канун Нового года – последний день 2019 года по григорианскому календарю.

Переддень Нового року - дудл Google

В канун Нового года начинаются торжества по случаю встречи следующего 2020 года. Google поздравил всех дудлом.

31 декабря во многих странах отмечают с хлопушками, фейерверками и другой пиротехникой. У католиков – это День Святого Сильвестра.

В Украине 31 декабря – выходной день, потому что его отработают в ближайшую субботу.

Читайте: Погода на Новый год 2020 – прогноз синоптиков (КАРТА)

Кстати, Факты ICTV подготовили поздравления в картинках с Новым годом.

Источник: Google

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