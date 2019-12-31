Лучшие места для незабываемого секса в новогоднюю ночь собрали Факты ICTV.

Встречать Новый год 2020 не обязательно лицом в салате. Ведь это время можно провести гораздо приятнее. Если вы хотите, чтобы секс в новогоднюю ночь был пикантным и полным наслаждений, то Факты ICTV собрали несколько советов, как это сделать.

Под елкой

А что любоваться ею только? Можно найти праздничному атрибуту куда более интересное применение и заняться под ней сексом. Это два в одном: и интимные утехи, и соблюдение новогодних традиций. Особенно рекомендуем хоровод из секса для тех, кто еще так не пробовал.

В такси

Ничто так не сближает и не возбуждает, как тесное, темное пространство, огни за окном и ритмичные покачивания авто. Не забудьте предупредить таксиста, заплатив ему за несколько дополнительных кругов по городу.

На балконе

Речь идет, конечно, о застекленных, не аварийных балконах, где тепло и нет риска выпасть. Помните, что часто такие любовные утехи заканчиваются летально и соблюдайте простые правила. Не садитесь на перила! Но для экстрималов, да еще и под звук салютов, секс на балконе станет настоящей находкой. Уверены, эта новогодняя ночь запомнится вам надолго.

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В гостях

Для тех, кто собирается встречать Новый год в шумной компании и делать это вне дома. Заняться сексом с риском, что вас застукают или предупредить хозяев о своем намерение – решать только вам. Но в обоих случаях ощущение, что вы делаете это в гостях, придаст больше чувственности вашим отношениям. Советуем прихватить с собою пару комплектов постельного белья и наслаждаться интимом на чужой территории.

В лифте

Остановить лифт и предаться любовным утехам прямо там. Лифт – отличное место для новогоднего секса. Острота ощущений вам обеспечена.

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