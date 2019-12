Поздравления с наступающим 2020 годом в СМС

Своих близких друзей, родственников и знакомых можно поздравить с Новым годом, отправив СМС. Чтобы ваше сообщение было незабываемым, воспользуйтесь оригинальными текстами из подборки Фактов ICTV.

СМС-поздравления с Новым годом 2020 – это яркий текст, который поднимет настроение знакомым, коллегам, друзьям и родственникам.

В новогоднюю ночь отправьте всем своим знакомым и близким приятное поздравление, а интересные варианты смотрите в нашей подборке.

***

Пусть Новый год скорей настанет

И радость, счастье лишь подарит!

Пусть добрый дедушка седой

Каприз твой выполнит любой!

***

Каждый год,

Как торт слоеный:

Слой мороженый, топленый,

Слой клубничный и вишневый,

Сверху сочный слой фруктовый.

Угощайтесь и опять

Новый год мы будем ждать!

***

Кружась легко и неумело,

Снежинка села на стекло.

Шел ночью снег густой и белый —

От снега в комнате светло.

Чуть порошит пушок летучий,

И солнце зимнее встает.

Как каждый день — полней и лучше,

Полней и лучше Новый год…

***

Говорят: под Новый год

Что ни пожелается —

Все всегда произойдет,

Все всегда сбывается.

***

Друзья! Настал и Новый год!

Забудьте старые печали,

И скорби дни, и дни забот,

И все, чем радость убивали;

Но не забудьте ясных дней,

Забав, веселий легкокрылых,

Златых часов, для сердца милых,

И старых, искренних друзей.

***

В качестве поздравления с Новым годом вы можете также отправить известные и любимые строчки песен.



Когда в дом входит год молодой,

А старый уходит вдаль,

Снежинку хрупкую спрячь в ладонь,

Желание загадай.

Смотри с надеждой в ночную синь,

Некрепко ладонь сжимай.

И все, о чем мечталось, проси,

Загадывай и желай.

Снежинка из фильма Чародеи

***

Последний час декабря, замри на миг.

Пускай летят за моря любовь и мир.

И все надежды наши

Пусть сбудутся однажды

В последний час декабря.

Секрет — Последний час декабря

***

Happy New Year,

Happy New Year!

May we all have a vision now and then

Of a world where every neighbour is a friend.

Happy New Year,

Happy New Year!

May we all have our hopes, our will to try.

ABBA — Happy New Year

Выбирайте любой текст и смело пишите СМС тем, кого надо поздравить.