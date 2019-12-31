Факты ICTV подобрали стихи с Новым годом 2020, которые качественно выделят вас среди других отправителей.

В потоке новогодних пожеланий, так хочется получить что-то оригинальное.

Предлагаем взять на заметку поздравления в стихах с Новым годом 2020.

Читайте: Коктейли с шампанским на Новый год 2020 – топ-5 рецептов

Они сэкономят время на поиски и удивят получателя оригинальностью.

Пусть этот удивительный зверек

Удачу принесет вам в лапах гибких!

Здоровья, счастья и достатка впрок

И поводов для солнечной улыбки.

***

Эстафету у Свиньи

Крыса принимает,

Пусть желания твои

Быстро исполняет!

И пускай тебе везет

В высокосный этот год!

***

Две двадцатки: 2020

Принес нам всем крысиный год!

Желания все должны сбываться,

Уводя в счастье хоровод!

***

2020 год стучится в двери,

Поздравляем! Всем добра!

В лучшее всегда мы верим,

Поднимать бокал пора!

Чтоб прогнал он все ненастья,

Защитил от ссор и зла,

Чтобы было в жизни счастье,

И к успехам шли дела!

***

Поздравляем с Новым Годом!

Пусть веселым хороводом

Пролетит двадцатый год,

Неся счастье и доход!

Мы желаем вам достатка,

Чтобы ели-пили сладко,

Чтобы жили-не тужили,

И счастливыми ходили!

К слову, Факты ICTV писали о том, какие блюда стоит готовить на Новый год 2020 для того, чтобы задобрить белую Крысу.