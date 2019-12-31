Факты ICTV подобрали стихи с Новым годом 2020, которые качественно выделят вас среди других отправителей.
В потоке новогодних пожеланий, так хочется получить что-то оригинальное.
Предлагаем взять на заметку поздравления в стихах с Новым годом 2020.
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Они сэкономят время на поиски и удивят получателя оригинальностью.
Пусть этот удивительный зверек
Удачу принесет вам в лапах гибких!
Здоровья, счастья и достатка впрок
И поводов для солнечной улыбки.
***
Эстафету у Свиньи
Крыса принимает,
Пусть желания твои
Быстро исполняет!
И пускай тебе везет
В высокосный этот год!
***
Две двадцатки: 2020
Принес нам всем крысиный год!
Желания все должны сбываться,
Уводя в счастье хоровод!
***
2020 год стучится в двери,
Поздравляем! Всем добра!
В лучшее всегда мы верим,
Поднимать бокал пора!
Чтоб прогнал он все ненастья,
Защитил от ссор и зла,
Чтобы было в жизни счастье,
И к успехам шли дела!
***
Поздравляем с Новым Годом!
Пусть веселым хороводом
Пролетит двадцатый год,
Неся счастье и доход!
Мы желаем вам достатка,
Чтобы ели-пили сладко,
Чтобы жили-не тужили,
И счастливыми ходили!
К слову, Факты ICTV писали о том, какие блюда стоит готовить на Новый год 2020 для того, чтобы задобрить белую Крысу.