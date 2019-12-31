Совсем скоро наступит Новый год 2020. В праздничной суете и приготовлениях важно не забыть поздравить близких и друзей. Лучшие поздравления с Новым годом в прозе – в материале Фактов ICTV.

Говорят, как встретишь праздник, так его и проведешь. И эта примера работает на практике. Важно встретить Новый год 2020 правильно, тогда в жизни будет царить достаток, мир и любовь. Нужно украсить дом, накрыть стол, красиво одеться и отправить поздравления на Новый год 2020 всем, кто вам дорог.

Факты ICTV собрали поздравления с Новым годом 2020 в прозе. Пусть эти послания станут волшебными пророчествами для каждого, кто их получит.

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Пусть символ новогодней Крысы принесет удачу и оставит ее в подарок у Ваших дверей, а снежные метели подхватят прошлогодние печали и умчат их далеко за горизонт, оставив Вас и Ваших близких в хорошем настроении и добром здравии встречать Новый год за большим праздничным столом, полным изысканных блюд и напитков. Желаем счастья и много неповторимых, радостных и ярких событий!

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Поздравляю с Новым годом! Пускай все задуманное сбудется, все мечты реализуются. Пускай жизнь наполнится благополучием. Побеждай там, где трудно, не отступай перед сложностями, смело шагай вперед! Счастья тебе и огромных успехов во всех начинаниях!

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Под звон наполненных бокалов и взрыв салютов мы желаем Вам здоровья и благополучия. Только праздничного настроения, оптимизма и правильных решений во всех жизненных ситуациях. Пусть 2020 год будет переломным, с радостными новостями и приятными событиями!

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С Новым годом! Хочу пожелать, чтобы в этом году все было по-новому: новые цели, новые знакомства и много новых улыбок и веселья. Чтобы новый год весь был наполнен сказочными и яркими событиями, которые будут нас сопровождать каждый день!

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С Новым годом! Хочу пожелать самых светлых чудес в эту ночь. Пусть исполняться все тайные желания. Пусть неудачи уходящего года останутся позади и уступят место новым и радостным моментам. Давайте будем ценить каждый из этих моментов, даже если они будут казаться незначительными, ведь очень часто наше счастье состоит именно из таких мелочей.

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С Новым годом! Пусть волшебство этого праздника, который для всех нас родом из детства, искрится в бокале шампанского и на елочных украшениях! Пусть сбываются мечты, исполняются самые заветные желания и пусть весь год будет наполнен для вас добром, удачей и теплом улыбок.

Выбирайте поздравление с Новым годом, которое вам по душе, и помните, что в праздник важно не только подготовить презенты, но и отлично выглядеть. Факты ICTV ранее подготовили идеи лучших нарядов, в которых можно встретить Новый год 2020.