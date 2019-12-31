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Факты / Lifestyle

Поздравления с наступающим 2020 годом в картинках

31 декабря – любимый день миллионов людей в самых разных странах мира. В этот праздник принято поздравлять близких друзей и родственников с наступающим Новым годом. Оригинальным вариантом поздравления являются новогодние картинки.

Поздравления с наступающим 2020 годом в картинках

В каждой стране свои традиции празднования Нового года, но есть несколько обычаев, которые объединяют людей во всем мире. Принято украшать дом яркими огоньками, дарить подарки и поздравлять друг друга.

Случается, что родные и близкие люди находятся далеко, но это не повод грустить и забывать о поздравлениях. Отправьте им картинки с Новым годом 2020 и искренние душевные пожелания. Благодаря интернету приятная весточка дойдет в любую точку мира всего за несколько секунд. Факты ICTV подготовили поздравления в картинках с Новым годом.

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Ранее Факты ICTV рассказали, как приготовить бутерброды, и поделились вкусными рецептами.

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