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Факты / Lifestyle

Поздравления с наступающим 2020 годом в стихах

Лучшие поздравления с Новым годом 2020 – стихи. Используйте готовые варианты, чтобы подарить праздничное настроение знакомым и близким.

Привітання з Новим роком 2020

Факты ICTV подобрали яркие и запоминающиеся стихи с Новым годом 2020.

Вы можете взять их на заметку, чтобы не искать подходящую поэзию по многочисленным сайтам.

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С годом Крысы шустрой, быстрой,

Мудрой, хитрой и смешной!

Пусть же праздничные искры

Будни все затмят собой!

Чтоб шампанское — рекою,

Чтоб лавиной — громкий смех,

Чтобы целый год с тобою

Были счастье и успех!

***

Пусть жизнь будет бурной

И льется шампанским,

Здоровье достигнет

Размеров гигантских,

Волшебных событий

Несет хоровод,

Приятных открытий

Тебе в Новый год!

***

Снежинки белым хороводом

Кружатся в новогодний час,

С 2020-м годом

Сердечно поздравляю вас!

Пусть магия нулей и двоек

Откроет вечных тайн покров,

Пусть каждый будет смел и стоек,

Удачлив, весел и здоров!

***

На веселой, на пирушке 

Мы проводим год свинюшки,

Мышку встретим сырной пиццей 

И начнем все веселиться! 

Верю я, что мышкин год

всем удачу принесет! 

***

Новый год не за горами,

Крыса резвая спешит,

Целый год пускай милашка

Вам деньгами шелестит.

Заразит пускай успехом,

В дом любовь вам принесет,

Прочь прогонит все проблемы,

И удачу привлечет.

Ранее Факты ICTV собрали лучшие идеи подарков на Новый год 2020.

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