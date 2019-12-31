Поздравления с наступающим 2020 годом в стихах

Лучшие поздравления с Новым годом 2020 – стихи. Используйте готовые варианты, чтобы подарить праздничное настроение знакомым и близким.
Факты ICTV подобрали яркие и запоминающиеся стихи с Новым годом 2020.
Вы можете взять их на заметку, чтобы не искать подходящую поэзию по многочисленным сайтам.
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С годом Крысы шустрой, быстрой,
Мудрой, хитрой и смешной!
Пусть же праздничные искры
Будни все затмят собой!
Чтоб шампанское — рекою,
Чтоб лавиной — громкий смех,
Чтобы целый год с тобою
Были счастье и успех!
***
Пусть жизнь будет бурной
И льется шампанским,
Здоровье достигнет
Размеров гигантских,
Волшебных событий
Несет хоровод,
Приятных открытий
Тебе в Новый год!
***
Снежинки белым хороводом
Кружатся в новогодний час,
С 2020-м годом
Сердечно поздравляю вас!
Пусть магия нулей и двоек
Откроет вечных тайн покров,
Пусть каждый будет смел и стоек,
Удачлив, весел и здоров!
***
На веселой, на пирушке
Мы проводим год свинюшки,
Мышку встретим сырной пиццей
И начнем все веселиться!
Верю я, что мышкин год
всем удачу принесет!
***
Новый год не за горами,
Крыса резвая спешит,
Целый год пускай милашка
Вам деньгами шелестит.
Заразит пускай успехом,
В дом любовь вам принесет,
Прочь прогонит все проблемы,
И удачу привлечет.
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