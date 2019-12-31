Секс под бой курантов. Как превратить новогоднюю ночь в сказку

Что приготовить, какой наряд выбрать и чем удивить партнера – советы для идеального секса в новогоднюю ночь на Фактах ICTV.

Для тех, кто подумывает провести Новый год 2020 не за столом, а в постели, Факты ICTV подготовили несколько советов. С ними ваш секс будет по-настоящему волшебным.

Еда

Традиционное оливье и запеченную утку лучше приготовить в другой раз. От жаренных, жирных блюд хочется спать, а не заниматься сексом.

Никакой тяжелой пищи!

Альтернативой могут стать ананасы, морепродукты, водоросли, орехи, авокадо, спаржа, виноград, клубника и шоколад. Они повышают либидо и наполняют ваше тело энергией.

Обеспечьте себя “любовным” витамином С, который содержится во фруктах и овощах.

Снегурочка или жена Санты?

Сексуально приоденьтесь для новогодней ночи и зажгите в партнере огни страсти. Для этого вам подойдет эротичный костюм Снегурочки, кролика или жены Санта Клауса. Сейчас изобилие нарядов для ролевых игр на любой вкус.

Для приверженцев классических взглядов подойдет красивое эротическое белье: чулки, пояс, ажурные трусики или корсет. А вместо любимых тапочек обуйте туфли на шпильке – это сделает ваши ножки еще более стройными и аппетитными. Из цветов лучше остановить свое внимание на красном, ваш мужчина оценит.

Сюрпризы для партнера

Новый год – самое время сюрпризов. Уверены, что у вашего партера есть нереализованные сексуальные мечты. Воплотите их под бой курантов.

Не знаете, о чем фантазирует ваш любимый человек? Осторожно расспросите его об этом, чтобы в новогоднюю ночь стать для него джином.

Из вариантов интимных сюрпризов – стриптиз, эротический массаж, новая поза из Камасутры или интимная фотосессия. Можете попробовать записать home video и посмотреть на себя со стороны. Уверены, ваш любимый это оценит.

Атмосфера

Во-первых, она должна быть непринужденной, теплой и, конечно, волшебной. Зажгите свечи, постелите шелковое спальное белье, разбросайте лепестки роз. Можете наполнить ванную, добавить туда пены и окунуться прямо там в мир наслаждений.

Не обязательно проводить секс-ночь дома, можно уехать в другой город. Смена декораций придаст празднику больше романтики, веселья, яркости, а секс сделает еще более страстным.

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К слову, Факты ICTV собрали лучшие места для незабываемого секса в новогоднюю ночь.