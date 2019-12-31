В Новый год нужно не забыть поздравить всех родных и близких с наступающим праздником, например, прислать СМС. Смотрите интересные варианты в материале Фактов ICTV.
В Новый год 2020 проявите заботу о своих родных и близких. Для этого можно не только вручить подарок, но и поздравить искренними словами и пожеланиями. Если же они далеко 一 пришлите СМС с теплыми словами, которые обязательно их порадуют.
Любому будет приятно получить поздравление с Новым годом в СМС. Послание за считанные секунды долетит в любую точку мира и вызовет улыбку получателя.
Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Новым годом 2020. И пусть в эту сказочную ночь они обязательно дойдут до всех адресатов.
***
Снег кружится и играет,
С Новым годом поздравляет!
С новым счастьем, с новым днем!
Желаем радости вам в нем!
Читайте: Китайский Новый год 2020: когда отмечают и традиции
***
Лови скорее СМС!
В день этот новогодний!
Желаю радости, чудес
Я искренне сегодня!
Чтоб стала сказочною ночь,
Зажжем гирлянды, свечи,
Прогоним все печали прочь
В волшебный этот вечер!
***
Поздравляем с Новым годом!
Счастья Вам, любви, добра,
Зимней сказочной погоды
И веселья до утра!
Исполнения желаний,
Благ, здоровья и побед,
И друзей прекрасных самых,
Жизни много долгих лет!
***
Пусть в наступающем году
Успех, достаток в дом придут,
Детишки радуют улыбкой,
Не совершаются ошибки,
И будет жизнь легка, воздушна
И всем желаниям послушна!
***
Пусть снежинки тебя осыпают,
Пусть белеют ресницы твои!
С Новым годом тебя поздравляю!
С годом счастья и годом любви!
***
Тридцать первое декабря,
Эту ночь проспать невозможно,
Поздравляю сердечно тебя,
Пусть все будет легко, то, что сложно,
Пусть год новый тебе даст скачок
Во всех планах, во всех начинаниях,
И здоровья пускай будет впрок,
Чудеса пусть таятся в желаниях!
СМС-поздравления выбраны, а если планируете поездку на праздники, читайте, сколько стоит снять квартиру на Новый год 2020.