В Новый год нужно не забыть поздравить всех родных и близких с наступающим праздником, например, прислать СМС. Смотрите интересные варианты в материале Фактов ICTV.

В Новый год 2020 проявите заботу о своих родных и близких. Для этого можно не только вручить подарок, но и поздравить искренними словами и пожеланиями. Если же они далеко 一 пришлите СМС с теплыми словами, которые обязательно их порадуют.

Любому будет приятно получить поздравление с Новым годом в СМС. Послание за считанные секунды долетит в любую точку мира и вызовет улыбку получателя.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Новым годом 2020. И пусть в эту сказочную ночь они обязательно дойдут до всех адресатов.

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Снег кружится и играет,

С Новым годом поздравляет!

С новым счастьем, с новым днем!

Желаем радости вам в нем!

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Лови скорее СМС!

В день этот новогодний!

Желаю радости, чудес

Я искренне сегодня!

Чтоб стала сказочною ночь,

Зажжем гирлянды, свечи,

Прогоним все печали прочь

В волшебный этот вечер!

***

Поздравляем с Новым годом!

Счастья Вам, любви, добра,

Зимней сказочной погоды

И веселья до утра!

Исполнения желаний,

Благ, здоровья и побед,

И друзей прекрасных самых,

Жизни много долгих лет!

***

Пусть в наступающем году

Успех, достаток в дом придут,

Детишки радуют улыбкой,

Не совершаются ошибки,

И будет жизнь легка, воздушна

И всем желаниям послушна!

***

Пусть снежинки тебя осыпают,

Пусть белеют ресницы твои!

С Новым годом тебя поздравляю!

С годом счастья и годом любви!

***

Тридцать первое декабря,

Эту ночь проспать невозможно,

Поздравляю сердечно тебя,

Пусть все будет легко, то, что сложно,

Пусть год новый тебе даст скачок

Во всех планах, во всех начинаниях,

И здоровья пускай будет впрок,

Чудеса пусть таятся в желаниях!

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