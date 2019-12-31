Череду новогодних праздников называют волшебными и сказочными. Факты ICTV собрали 10 лучших способов гадания на Новый год 2020.

В канун Нового года 2020 многим хочется заглянуть в будущее и хоть немного узнать, что нас ждет в следующем году, а также узнать – есть ли надежда на то, что мечты станут явью.

Самое популярное гадание в новогоднюю ночь — написать свое заветное желание на бумаге, сжечь его под первый удар курантов и растворить пепел в бокале шампанского, затем вы должны выпить полученное волшебное зелье до последнего удара. Легенда гласит, что при выполнении всех вышеперечисленных пунктов ваше желание обязательно исполнится.

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Чтобы вы могли узнать свое будущее в новогоднюю ночь Факты ICTV предлагают 10 видов гаданий на Новый год. Выбирайте любое и узнаете, какие сюрпризы вам подготовил год Металлической белой Крысы.

Гадание по спичкам

Узнать о чувствах любимого человека с помощью спичек считается одним из наиболее точных и простых методов. К огню во время гаданий обращались с давних времен, как к самой могущественной стихии, наделяя его божественной силой.

Возьмете из нового спичечного коробка две спички и закрепите их вертикально на небольшом расстоянии друг от друга. Задумайте, какая спичка будет символизировать мужчину, а какая – женщину.

Затем зажгите их, и наблюдайте за процессом сгорания: если спички склоняются друг к другу, то это означает взаимные чувства загаданной пары; если одна из спичек не изменила свою форму, оставшись в вертикальном положении, то это говорит о равнодушии того, кого она символизирует.

О негативном отношении скажет быстрое отклонение спички в противоположную сторону от другой.

Гадание с расческой

Увидеть вашего суженого во сне поможет новогоднее гадание с расческой.

Для этого перед сном не спеша расчесывайте волосы чистой расческой, произнося: суженый-ряженый, приди ко мне наряженный. После чего ложитесь спать, положив расческу под подушку.

Гадание на воде

Новогоднее гадание на воде – для обладателей ловких рук. Помимо ваших конечностей нам понадобятся еще и два стакана с водой. Заполните один из стаканов водой до самых краев, загадайте желание и моментально, практически не задумываясь, одним движением руки перелейте воду в другой стакан.

А теперь смотрим на стол, над которым вы совершали манипуляции. Если пролито не более трех небольших капель, то скажите спасибо природе за отличную координацию, ваше желание сбудется.

Гадание на бумаге

Напишите на разных бумажках несколько своих самых сокровенных желаний. После того, как все желания расписаны, уберите их под подушку.

С утра пораньше 1 января первым делом не идите в ванную чистить зубы, а засуньте руку под подушку. Первая бумажка, которая попадется, и будет тем желанием, которое сбудется в Новом году.

Узоры на стекле

Еще один простой способ приоткрыть тайну будущего – заморозить стекло.

Для этого вам понадобится небольшое стекло или зеркало. Облейте его водой и в полночь отнесите его на мороз (можно положить в морозильник). Дождитесь, когда стекло покроется узорами и вернитесь в тепло.

А теперь начинаем гадание по узору: круги – в будущем году вы проживете в достатке, елочный узор – вас ждет много работы, квадратные узоры – в будущем году вас ждут трудности, треугольники, ромбы – удача и успех будут к вам благосклонны.

Имя мужа подскажи

Девушки, хотите узнать имя вашего будущего мужа? Еще бы! Тогда после того, как куранты возвестят о наступлении Нового года, выйдите на улицу и подойдите к первому попавшемуся мужчине и попросите его представиться. Скорее всего, так и будут звать вашего будущего мужа, а в некоторых, особенно редких случаях – этот мужчина и будет вашим женихом.

Гадание по коту

Если у вас в доме есть кот, он поможет вам узнать сбудется ли ваше желание. Для этого подумайте, чего вам очень сильно хочется, и позовите кота. Внимательно смотрите, какой лапой кот ступит через порог. Если правой – желание сбудется.

Гадание по льду

Этим способом можете погадать не только вы, но и все ваши гости. Для этого в новогоднюю ночь выдайте каждому желающему погадать столовую ложку. Пусть они наберут в ложки воду и вынесут их на улицу (можно положить в холодильник).

Гадающие должны помнить, где чья ложка лежит, потому что утром по тому, как замерзла вода, они смогут узнать будущее. Так, если вода застыла с углублением, то, к сожалению, в наступившем году у этого человека будут неприятности, а если ровно или с бугорком, – год будет удачным.

Гадание по воску

Растопите в какой-либо емкости восковую свечу, опустив емкость на поверхность горячей воды, и вылейте воск в глубокую тарелку, наполненную прохладной водой. В зависимости от формы застывшего воска вы можете попробовать определить свое будущее.

Например, подкова обозначает счастье в грядущем новом году, звезда предрекает получение долгожданного известия. Для трактовки значений других фигур из застывшего воска призовите свое воображение.

Гадание на верность

Потребуется: миска, вода, зола, соль, сахар, пряди волос супругов или пары. Одно из новогодних гаданий поможет узнать, будут ли партнеры верны друг другу в будущем году. В праздничную ночь в миску наливают воду, бросают в нее щепотку золы, соли и сахара.

Воду перемешивают и бросают в миску обе прядки волос – волоски в каждой прядке должны быть соединены. Результат определяют наутро по расположению прядей. Если пряди супругов соединились – они будут хранить друг другу верность. Раздельные пряди сулят супружескую неверность одного или обоих супругов.

И помните, предсказание – это отнюдь не приговор, а лишь одна из многих вероятностей развития событий, а направление своей жизни задаете только вы сами. Исполнения желаний!

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