Не зря существует традиция загадывать желание под бой курантов. Люди верят, что новогодняя ночь обладает особой магией. Это время, когда можно заглянуть в будущее и узнать свою судьбу. Лучшие гадания на Новый год 2020 читайте в материале Фактов ICTV.

В новогоднюю ночь мы ждем не только оливье и селедку под шубой, но и чудес. Ведь новогодняя ночь – время перемен. Людям всегда хотелось заглянуть в будущее и узнать, что же принесет наступающий год. Так появились новогодние гадания.

Верить в них или нет, дело каждого. Но даже если в вашем окружении к гаданиям относятся с ноткой иронии, они все равно помогут разнообразить праздничное застолье и весело провести время. Как гадать на Новый год?

Лучшие гадания на Новый год

Гадание с “фантами”. Это веселое гадание для всей компании, которое поможет скоротать время с 23.00 до 24.00. На листиках бумаги напишите предсказания и сверните записки в трубочки. Сложите все в мешочек и по очереди вытаскивайте, обязательно зачитывая вслух свою “судьбу”.

Гадание на свечах. Уединитесь ненадолго в новогоднюю ночь. Наполните доверху графин водой. Подойдите к зеркалу, поставьте напротив него графин. Выключите свет, зажгите три свечи и расставьте их вокруг графина на равном расстоянии. Попытайтесь рассмотреть через графин отражение в зеркале. Увиденное расскажет о событиях, предстоящих в новом году.

Гадание монеткой на деньги. Чем больше человек принимают участие, тем интереснее. На столе расставляют три тарелки. Один участник выходит из комнаты. Пока его нет, под одну из тарелок прячут монетку. Когда человек возвращается, его задача угадать, где находится монета. Если у него получилось с первого раза, то в Новом году ему сказочно повезет с финансами.

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Гадание с воском. Уединитесь в комнате в новогоднюю ночь. Зажгите свечу и поставьте ее на стол. Рядом с ней положите отрезок красной ткани. Сверху поставьте чашку с холодной водой. Возьмите свечку и дайте воску стечь в чашу с водой. Включите воображение: какие восковые фигурки вы можете различить на воде? Что они символизируют? Если увидите ангела, вас ждет счастье и благоденствие. Кольцо – вестник скорой свадьбы, а бабочки пророчат смену места жительства.

Гадание с кошкой. Только для тех, у кого дома живет котик. Задумайте вопрос, на который можно ответить утвердительно или отрицательно. Позовите своего питомца . Если пушистик переступит порог комнаты с левой лапки, все будет хорошо: ответ на вопрос положительный. А если с правой, то пока что не время для исполнения вашего желания.

Бывает, что обленившийся котейка не хочет сдвинуться с места и не реагирует на хозяйский зов. Значит, у Вселенной еще нет четкого ответа на ваш вопрос. Ситуация может измениться в любую сторону: все в ваших руках.

Гадание на суженого. Перед тем, как присоединиться к новогоднему застолью, запишите на небольших листочках 12 мужских имен. Положите их под подушку. После завершения празднества отправляйтесь спать. А как проснетесь, вытащите одну записку. Так вы и узнаете имя будущего супруга.

Гадание на имя . Когда часы пробьют полночь, выпейте бокал шампанского. Выйдите на улицу, поздравьте первого встречного мужчину с Новым годом и спросите, как его зовут. Согласно поверью, это и есть имя вашего будущего мужа.

Гадание с кольцом. Загадайте желание. Как только начнут бить куранты, бросьте кольцо в чашу с водой и посчитайте круги на воде. Если их число будет четным, то загаданное обязательно сбудется.

Гадание по книге. Когда куранты пробили полночь и наступил Новый год, достаньте книгу и задайте про себя вопрос. Ладонью левой рукой отройте любую страницу. Не глядя в книгу, большим пальцем руки выберите строку. Написанное и является ответом на ваш вопрос.

Гадание на расческе. Новогодняя ночь сменится новогодним утром, и вам захочется спать. Возьмите расческу и положите ее под подушку. Попросите своего будущего супруга прийти к вам во сне и расчесать волосы. По поверьям, после этого во сне в новогоднюю ночь обязательно явится будущий муж.

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