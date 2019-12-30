Как правильно загадать желание на Новый год – читайте в материале Факты ICTV.
Все знают, как загадать желание на Новый год с помощью шампанского: написать желание на бумаге, когда будут бить куранты, сжечь, пепел бросить в бокал и выпить.
Но психологи рекомендуют этот метод, только если он дарит положительные эмоции. Ведь эмоциональный настрой также имеет большое значение.
Как загадать желание на Новый год 2020, чтобы оно воплотилось в реальность?
Для этого важно соблюдать несколько шагов:
Шаг первый – выберите желание
В предновогодней суете найдите немного времени для себя: подумайте, чего на самом деле хотите, а затем запишите или визуализируйте желание. Однако, это нужно делать правильно. Мало просто написать – Хочу машину.
Шаг второй – сформулируйте желание
Загадывая желание на Новый год, сформулируйте его так, чтобы оно звучало, как свершившийся факт: Я купил машину или Я получил работу мечты.
Шаг третий – добавьте конкретики
Добавьте к желанию конкретику, иначе оно может реализоваться в неожиданном ключе. Доработанные примеры будут выглядеть так: Я купил машину – Nissan Juke, Я тружусь на работе мечты – на телеканале ICTV.Читайте: Макияж на Новый год 2020: 5 идей В чем встречать Новый год 2020 - идеи нарядов Что готовить на Новый год 2020: рецепты блюд для праздничного стола
Шаг четвертый – добавьте эмоций
Добавьте эмоции в свои формулировки – они ускоряют исполнение. Например, Я счастлив, что у меня появился Nissan Juke и я смог отказаться от метро или Я кайфую, работая на телеканале ICTV.
Шаг пятый – загадайте желание
Во время боя курантов мысленно пробегитесь по своему списку, выпейте шампанское и верьте, что все сбудется. Периодически перечитывайте список.
В погоне за новыми благами будьте благодарны за то, что у вас уже есть. И помните, главный секрет: желание исполнится, если этого очень хотеть.
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