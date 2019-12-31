Факты ICTV создали тест, который покажет, какой алкоголь тебе подходит больше всего.

Большинство людей привыкли на праздники или выходные выпивать алкогольные напитки. Вино, пиво, водка, виски, вермут, текила – этот список можно продолжать очень долго.

Напитки отличаются не только по вкусу, но и крепостью и влиянием на организм.

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Отвечай честно на вопросы – и узнай, какой алкогольный напиток тебе подошел бы больше всего.

Ранее Факты ICTV писали, что выпитая кружка пива или бокал вина в день может защитить организм человека от диабета 2-го типа.