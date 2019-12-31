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Факты / Lifestyle

Какой алкоголь тебе подходит (ТЕСТ)

Факты ICTV создали тест, который покажет, какой алкоголь тебе подходит больше всего.

Какой алкоголь тебе подходит (ТЕСТ)

Большинство людей привыкли на праздники или выходные выпивать алкогольные напитки. Вино, пиво, водка, виски, вермут, текила – этот список можно продолжать очень долго.

Напитки отличаются не только по вкусу, но и крепостью и влиянием на организм.

Читайте: Как подобрать пиво по вкусу

Отвечай честно на вопросы – и узнай, какой алкогольный напиток тебе подошел бы больше всего.

Ранее Факты ICTV писали, что выпитая кружка пива или бокал вина в день может защитить организм человека от диабета 2-го типа.

Фото: Unsplash

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