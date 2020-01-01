Поднимите настроение друзьям и близким, отправив необычные и смешные пожелания на Новый год 2020. Пусть они встретят праздник с юмором и улыбкой.

Факты ICTV подобрали лучшие пожелания на Новый год 2020, которые оценят любители шуток. Ведь смех – лучший помощник во всех делах.

Длинные или короткие пожелания на Новый год 2020 – выбирайте на свое усмотрение среди пяти вариантов.

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Желаю вам в Новый Год

Жить без горя и забот!

Не ходить весь год в аптеку,

Погасить всю ипотеку,

Чаще ездить на Багамы,

Из проблем не делать драмы

И обиды не копить –

Сразу проще станет жить!

***

Желаю так вам веселиться,

Чтобы под елку не свалиться,

Чтобы в салате не уснуть,

По-настоящему гульнуть!

Чтобы голова осталась ясной,

А жизнь всегда была прекрасной!

Еще финансовой свободы,

Любви, тепла! И с Новым годом!

***

Желаю, чтобы в новом году вы катались, как сыр в масле и как мышь в сыре!

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Желаю в этом году 2020 причин для радости и 2020 поводов для счастья!

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Желаю в год Крысы открывать неизведанные горизонты и счета в швейцарском банке, а закрывать замок от роскошной квартиры и глаза от удовольствия!

Больше о символе 2020 года – белой металлической Крысе – читайте на Фактах ICTV.