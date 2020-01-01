Поднимите настроение друзьям и близким, отправив необычные и смешные пожелания на Новый год 2020. Пусть они встретят праздник с юмором и улыбкой.
Факты ICTV подобрали лучшие пожелания на Новый год 2020, которые оценят любители шуток. Ведь смех – лучший помощник во всех делах.
Длинные или короткие пожелания на Новый год 2020 – выбирайте на свое усмотрение среди пяти вариантов.
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Желаю вам в Новый Год
Жить без горя и забот!
Не ходить весь год в аптеку,
Погасить всю ипотеку,
Чаще ездить на Багамы,
Из проблем не делать драмы
И обиды не копить –
Сразу проще станет жить!
***
Желаю так вам веселиться,
Чтобы под елку не свалиться,
Чтобы в салате не уснуть,
По-настоящему гульнуть!
Чтобы голова осталась ясной,
А жизнь всегда была прекрасной!
Еще финансовой свободы,
Любви, тепла! И с Новым годом!
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Желаю, чтобы в новом году вы катались, как сыр в масле и как мышь в сыре!
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Желаю в этом году 2020 причин для радости и 2020 поводов для счастья!
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Желаю в год Крысы открывать неизведанные горизонты и счета в швейцарском банке, а закрывать замок от роскошной квартиры и глаза от удовольствия!
Больше о символе 2020 года – белой металлической Крысе – читайте на Фактах ICTV.