PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 1 января (КАРТА)

1 января на большей части Украины будет солнечная погода с прояснениями, однако местами все таки ожидаются осадки.

Погода в Украине на 1 января (КАРТА)

В западных и северных областях будет облачно с прояснениями. Температура воздуха на западе днем будет колебаться от 0 до 4, а ночью от -2 до 2. Днем осадков не ожидается, а вот ночью возможен мокрый снег.

На Севере температура составит -1…2 как днем, так и ночью. Ночью может выпасть мокрый снег, но днем осадков не прогнозируется.

Читайте: Одесса и Херсон могут уйти под воду: как на Украину повлияет глобальное потепление

На Востоке днем и ночью будет падать мокрый снег, а температура воздуха днем составит от 1 до 3, а ночью от 0 до 2.

В центральных областях будет идти мокрый снег. Температура будет колебаться в пределах 0…+2.

К слову, синоптики рассказали, какой погоды стоит ожидать на Рождество в Украине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка