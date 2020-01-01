1 января на большей части Украины будет солнечная погода с прояснениями, однако местами все таки ожидаются осадки.

В западных и северных областях будет облачно с прояснениями. Температура воздуха на западе днем будет колебаться от 0 до 4, а ночью от -2 до 2. Днем осадков не ожидается, а вот ночью возможен мокрый снег.

На Севере температура составит -1…2 как днем, так и ночью. Ночью может выпасть мокрый снег, но днем осадков не прогнозируется.

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На Востоке днем и ночью будет падать мокрый снег, а температура воздуха днем составит от 1 до 3, а ночью от 0 до 2.

В центральных областях будет идти мокрый снег. Температура будет колебаться в пределах 0…+2.

К слову, синоптики рассказали, какой погоды стоит ожидать на Рождество в Украине.