Поздравить с Новым годом всегда хочется как-то по-особенному, сказать что-то необычное. Факты ICTV собрали для вас самые прикольные поздравления с Новым годом 2020.

Накануне Нового года все бегают в праздничной суете за подарками. Но иногда совсем мало времени остается на то, чтобы придумать новогоднее поздравление. Любые слова кажутся слишком банальными.

Факты ICTV подготовили самые прикольные поздравления с Новым годом 2020, чтобы вы могли поздравить своих родных и друзей.

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Две тысячи двадцатый год

Пусть только радость принесет,

Пускай уйдут же все сомнения,

Пусть будет много вдохновения.

Пускай мечты исполнит Крыса

И пусть хорошие сюрпризы

В году грядущем принесет

И от беды пускай спасет.

Пусть радость будет и успех,

И льется пусть лишь звонкий смех,

Всего вам доброго желаю

И с Новым годом поздравляю!



***

Чудо цифры 2020

Загорятся в эту ночь,

Крыска пусть проблемы ваши

Гонит поскорее прочь.

С Новым годом поздравляю,

Счастье в дом пускай войдет,

А зубастая хозяйка

Мир, достаток принесет!

***

В честь Нового года вам шлю поздравлялки,

Пускай стороной обойдут вас стрелялки,

Пусть ждут обнимашки вас и целовашки,

И полные денежек ждут вас кармашки!

Пусть ждут танцевалки и ждут улыбалки,

Лежалки на пляже, на речке – рыбалки,

Пусть ждут расслаблялки, а не напрягалки,

И елки пусть ждут в Новый год, а не палки!

***

Белый снег кружится,

Новый год к нам мчится,

Поздравленья всем несет

Две тысячи двадцатый год!

Год Крысы будет лучшим,

Радостным, везучим,

Чтоб был счастьем полон дом,

Был успех и радость в нем!



***

Коль летать – так 1-м классом,

Коль плясать – так с выкрутасом,

Коль работать – так с душой,

Коли пиццы – так большой!

Коль походки – так летящей,

Коль находки – так блестящей,

Коль дышать – так кислородом,

Коль уж с Новым, значит, годом!

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