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Что ожидает Украину в 2020 году – астропрогноз

Какие события ждут на Украину и ее граждан в 2020 году – читайте в гороскопе на Фактах ICTV.

Что ожидает Украину в 2020 году – астропрогноз

Гороскоп для Украины на 2020 год для Фактов ICTV подготовил консультант по китайской астрологии Ба Цзы Давид Векуа.

Для Украины 2020 год в первую очередь будет связан с большими средствами, которые будет тратить власть.

В рамках государства можно сказать, что экономическая и финансовая сторона для Украины будет самой острой проблемой 2020 года. Существует угроза дефолта, хотя возможна девальвация национальной валюты и недостаток инвестиций в экономику.

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Согласно астропрогнозу в лучшем прочтении, нашу страну ожидает сложная глобальная реформа финансовой и экономических систем, в худшем прочтении внешние кредиторы получают сильную политическую позицию в стране в обмен на отсрочку по невыполненным платежам. Пик обострения по этим вопросам может сложиться в апреле.

– Рассматривая взаимодействие энергий приходящего года, можно проанализировать соответственно только 33,33% вероятности наступления событий (Ба Цзы). Еще 33,33% – это окружение Украины, где и с кем (Фэн Шуй). И еще 33,33% это собственные усилия руководства страны и народа. Вот и получается 100% судьбы, – рассказывает астролог.

По его словам, на практике, принимая решения, отталкиваются от текущей обстановки, поэтому те 33,33% Ба Цзы, можно считать ключевыми. А худший или лучший вариант реализуется уже в зависимости от контекста, конкретных действий и конкретных людей.

Народ будет все больше разочаровываться во власти из-за ее действий в сфере национальной идентичности и наследия, а также из-за финансовых претензий по реализации бюджета.

Отношения с соседними государствами будут иметь весомый характер. Влияние иностранцев в 2020 году будет особо значимым.

Весь год пронизан отношениями с соседними государствами, завязанными на сложных и даже неприятных вопросах – у Украины денег становится все меньше, а во внешней власти больше. Это не самый простой год.

– Искренне, очень хочется написать что-то ободряющее, но маємо, те, що маємо! – отметил астролог.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для украинских топ-чиновников на 2020 год.

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