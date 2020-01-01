Високосный год 2020 вступил в свои права и подарит человечеству дополнительный февральский день. Что такое високосный год и почему так называется – читайте на Фактах ICTV.

Високосный год ассоциируют с несчастьем. Также считается, что в этот год лучше не выходить замуж и не заводить детей.

Факты ICTV разобрались, что такое високосный год и почему так называется.

Что такое високосный год?

Период полного оборота Земли вокруг Солнца составляет 365 дней и шесть часов. Этот период времени называется календарным годом.

Шесть часов в календаре не учитываются, и из-за этого за четыре года накапливаются дополнительные сутки. Так раз в четыре года в феврале появляется 29 число.

Последний раз 29 февраля у нас было в 2016 году.

Почему високосный год так называется?

Во времена Юлия Цезаря первый день каждого месяца называли календами, седьмой – нонами, а пятнадцатый – идами.

Чтобы ввести високосный год, Юлий Цезарь добавил один день между шестым и пятым днем перед календами, то есть между 23 и 24 февраля. Этот дополнительный день был назван “вторым шестым днем до мартовских календ” – “bis sextus dies ante calendas martias”, поэтому год, когда добавлялся такой день, назвали bissextus – високосный.

Легенда о високосном годе

Високосный год называют именем Касьяна. Он был очень ленивым крестьянином. По преданию, Бога возмутило поведение Касьяна, когда тот направлялся в рай.

Касьян отказал в помощи крестьянину, который не мог вытащить телегу из грязи, поэтому Бог наказал его.

Он сказал, что люди будут вспоминать о нем только раз в четыре года, когда в их жизни будет много несчастья. Поэтому високосный год ассоциируют с бедой.

К слову, на Новый год стоит учитывать особенности символа года. Ранее Факты ICTV рассказывали, что нельзя дарить на Новый год 2020.