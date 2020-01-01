Солнечные и лунные затмения: какие сюрпризы ожидать в этом году

В наступившем 2020 году ожидается два солнечных и четыре лунных затмения. Новогодняя ночь прошла в так называемом коридоре затмений.

Уже 10 января ожидается полутеневое лунное затмение. Месяц пройдет через земную полутень. Его можно будет увидеть жителям Африки, Азии, Европы, Индийского океана и Западной Австралии.

Второе полутеневое лунное затмение ожидается 5 июня, которое можно будет наблюдать с территории Африки, Азии, Европы, Индийского океана и Австралии.

Кроме того, полутеневые лунные затмения будут происходить 5 июля и 30 ноября.

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21 июня произойдет кольцевое солнечное затмение – когда спутник далеко от Земли и не может полностью перекрыть Солнце, но корона светила не просматривается.

Затмение будет хорошо видно в небе над Центральной Африкой, Саудовской Аравии, Индией, на юге Китая, и над Тихим Океаном.

В конце года, 14 декабря, состоится полное солнечное затмение. Полную фазу можно будет заметить в некоторых южных частях Чили и Аргентины.

К слову, 26 декабря произошло кольцевое солнечное затмение, которое можно было лучше всего наблюдать на востоке Африки, севере Австралии и Азии.