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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 1 января 2020

30 декабря отмечают Новый год. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 1 января 2020

Именины 1 января празднуют Григорий, Илья и Тимофей.

1 января в мире отмечают Новый год, а также Всемирный день добра.

Читайте: Выходные в январе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

По церковному календарю верующие сегодня чтят память Бонифация Римского, который был слугой в богатой дамы в Риме. Святой всегда милосердно относился к людям, а также его имя переводится с латыни творить добро.

Народные приметы на 1 января: 

  • Если ночь в первый день Нового года будет безоблачной и звездной, то год будет урожайным.
  • Если 1 января теплая погода, то и лето будет жарким.
  • Если ночью вокруг луны заметный туман, то следующие несколько дней может снежить.
  • Если после Нового года на улице иней, то год будет удачным в различных сферах жизни.
  • Если 1 января снежит, то будет хороший урожай пшеницы.

Что нельзя делать 1 января: 

  • Нельзя выносить мусор из дома, ведь можно вынести счастье.
  • Не стоит много работать сегодня, ведь новый год будет тяжелым.
  • Нельзя ссориться и применять нецензурную лексику.
  • Нельзя оскорблять людей.
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Нельзя употреблять спиртное и злоупотреблять вредной пищей.

Факты ICTV также писали о том, какие праздники ждут украинцев в январе 2020 года.

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