30 декабря отмечают Новый год. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Именины 1 января празднуют Григорий, Илья и Тимофей.

1 января в мире отмечают Новый год, а также Всемирный день добра.

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По церковному календарю верующие сегодня чтят память Бонифация Римского, который был слугой в богатой дамы в Риме. Святой всегда милосердно относился к людям, а также его имя переводится с латыни творить добро.

Народные приметы на 1 января:

Если ночь в первый день Нового года будет безоблачной и звездной, то год будет урожайным.

Если 1 января теплая погода, то и лето будет жарким.

Если ночью вокруг луны заметный туман, то следующие несколько дней может снежить.

Если после Нового года на улице иней, то год будет удачным в различных сферах жизни.

Если 1 января снежит, то будет хороший урожай пшеницы.

Что нельзя делать 1 января:

Нельзя выносить мусор из дома, ведь можно вынести счастье.

Не стоит много работать сегодня, ведь новый год будет тяжелым.

Нельзя ссориться и применять нецензурную лексику.

Нельзя оскорблять людей.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя употреблять спиртное и злоупотреблять вредной пищей.

Факты ICTV также писали о том, какие праздники ждут украинцев в январе 2020 года.