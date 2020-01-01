30 декабря отмечают Новый год. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.
Именины 1 января празднуют Григорий, Илья и Тимофей.
1 января в мире отмечают Новый год, а также Всемирный день добра.
Читайте: Выходные в январе 2020: сколько будут отдыхать украинцы
По церковному календарю верующие сегодня чтят память Бонифация Римского, который был слугой в богатой дамы в Риме. Святой всегда милосердно относился к людям, а также его имя переводится с латыни творить добро.
Народные приметы на 1 января:
- Если ночь в первый день Нового года будет безоблачной и звездной, то год будет урожайным.
- Если 1 января теплая погода, то и лето будет жарким.
- Если ночью вокруг луны заметный туман, то следующие несколько дней может снежить.
- Если после Нового года на улице иней, то год будет удачным в различных сферах жизни.
- Если 1 января снежит, то будет хороший урожай пшеницы.
Что нельзя делать 1 января:
- Нельзя выносить мусор из дома, ведь можно вынести счастье.
- Не стоит много работать сегодня, ведь новый год будет тяжелым.
- Нельзя ссориться и применять нецензурную лексику.
- Нельзя оскорблять людей.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Нельзя употреблять спиртное и злоупотреблять вредной пищей.
Факты ICTV также писали о том, какие праздники ждут украинцев в январе 2020 года.