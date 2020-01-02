Какие успехи и неудачи ждут украинских чиновников в 2020 году – читайте в политическом гороскопе от Фактов ICTV.

Подробный гороскоп для украинских политиков подготовила астролог Людмила Халанская.

К слову, личный гороскоп для чиновников имеет прямое отношение к украинцам. Ведь от того как они будут трудиться, зависит благополучие государства и нас с вами.

Гороскоп Владимира Зеленского на 2020 год

Прогноз для президента Украины на 2020 год не красочный. Придется приготовиться к напряженности и оппозиции.

В начале года Зеленский может столкнуться с опасностью в виде обмана, негативного влияния непроверенных фактов и заведомо ложной информации. Также он может пострадать из-за самообмана – умышленно или случайно строить свои умозаключения на нереалистичных идеях. В результате – ошибки и движение в неверном направлении.

Весна и лето также не увенчаются успехом – не получится реализовать ряд проектов, может появиться ощущение, что взяли в тиски. Кроме того, это все происходит на фоне искаженной реальности.

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на январь 2020

Конец 2020 отметиться множеством хлопот, которые могут стать причиной плохого самочувствия президента. Возможны внешние воздействия, которые повлекут за собой резкие перемены в политической деятельности.

Год сложный, напряженный и требует выносливости.

Гороскоп для Петра Порошенко на 2020 год

В новом году у Петра Порошенко периодически будут возникать негативные аспекты. Его эмоциональное и физическое самочувствие в течение года может существенно ухудшиться.

Неприятные неожиданности могут возникнуть в самом начале года, а также к окончанию зимы – началу весны. Впрочем, к маю ситуация улучшится, и лето пройдет относительно благополучно.

Вторая половина года для экс-президента будет более благоприятной. Осенью он сможет пересмотреть свои планы и даже внести желанные изменения в свою жизнь.

В 2020-м Петру Алексеевичу стоит внимательнее относиться к здоровью и эмоциональному состоянию.

Гороскоп для Юлии Тимошенко на 2020 год

Для Тимошенко 2020 год будет интересным, насыщенным (впрочем, как и многие другие года – такова уж ее натальная карта) и обещает приятные неожиданности.

Ранее ей пришлось пережить ряд драматических потрясений, однако теперь в ее жизни не ожидаются столь серьезные неприятности.

К сожалению, мы не знаем точного времени рождения Тимошенко, а это было бы весьма кстати. С одной стороны она может стать очень восприимчивым, чувствительным и сострадательным человеком, а с другой – может с трудом отличать правду от вымысла, подвергаться обману, испытывать разочарования и строить планы, которым не суждено осуществиться.

2020 год принесет Юлии Тимошенко значительно большее удовлетворение в ее политической карьере, чем год уходящий. Во всяком случае, она вправе рассчитывать в наступающем году на неожиданные благоприятные перемены в своей жизни.

Гороскоп для Святослава Вакарчука на 2020 год

2020 год будет довольно насыщенным, активным и в целом благополучным для Святослава Вакарчука, хотя никаких особых достижений и прорывов в его жизни не предвидится. Все будет в рамках его привычной деятельности, которая сама по себе предполагает активность и разнообразие.

Весной и ближе к окончанию лета он может рассчитывать, что некие политические или социальные процессы позитивно повлияют на его активность. Деятельность будет гармоничной и продуктивной.

Однако осень окажется менее успешной. Возможно некое напряжение в политической карьере – неожиданные или нестандартные ситуации в нашей стране в тот период.

В целом год достаточно нейтральный, особо ничем не выдающийся. Бывали у Святослава года значительно насыщенней и ярче.

Гороскоп для Андрея Богдана на 2020 год

Для Андрея Богдана 2020 год будет делиться на две неравные части. Старт года ознаменуется довольно гармоничными астрологическими показателями, которые принесут ему удовольствие, исполнение намерений, а потому он может рассчитывать, в том числе на материальную прибыль и единство в личных отношениях.

Однако большую часть года в жизни Богдана будут преобладать напряженные и негативные показатели, которые коснутся, прежде всего, его профессиональной деятельности, служебного положения и личного статуса.

Если материальная и личная сферы находятся на высоте, но в служебных делах будут возникать проблемы, а также необходимость принимать меры для исправления ситуации.

Кроме того, чиновника могут ожидать неприятные неожиданности или непривычные для него ситуации.

Таким образом, Андрея Богдана ожидает довольно напряженный и малоприятный год.

Гороскоп Дмитрия Разумкова на 2020 год

У главы Верховной Рады ожидается напряженный год – негативные показатели будут превалировать над позитивными.

2020 год для него начнется с приятных личных событий. В начале весны и лета стоит рассчитывать на гармоничную и успешную деятельность. Однако на этом хорошее заканчивается. Далее ожидается больше негативных аспектов.

Особенно это касается второй половины года, в частности, осени, когда негативные астрологические показатели коснутся практически всех сфер жизни. Также это отразится на его физическом и эмоциональном самочувствии. Однако если говорить о здоровье, то лучше бы знать его точное время рождения. Если утреннее, проблемы с самочувствием возможны в 2020 году, а если дневное или вечернее – в 2021 году.

Осень и окончание 2020 года будут для Дмитрия Разумкова проблемными, сложными и напряженными.

Гороскоп для Давида Арахамии на 2020 год

2020 год для Арахамии окажется насыщенным и разноплановым. Начало года окажется не слишком удачным – сразу несколько напряженных негативных показателей будут действовать в его гороскопе.

Однако к весне ситуация изменится, его ожидают весьма приятные новшества.

Это могут быть как неожиданные или нестандартным образом достигнутые личные цели, в том числе касающиеся материальных ценностей, так и новые должности во власти.

Лето и осень будут для Давида очень неоднородными. Особенно это касается осени, когда возможны совершенно разные события – от благоприятных до крайне негативных. Осень 2020 года может принести Давиду Арахамии довольно серьезные неприятности, которые коснутся как его политической деятельности, так и личного самочувствия. Напряженной будет для него и зима 2020-2021.

2020 год для Давида Арахамии обещает множество самых разнообразных событий и переживаний, многие из которых окажутся для него неожиданными или нетипичными.

Гороскоп для Игоря Коломойского на 2020 год

Для Игоря Коломойского первая половина 2020 года продолжит позитивную тенденцию 2019-го и принесет удачу. Никаких серьезных проблем в этот период в его жизни не ожидается. Более того успехи будут превалировать над потерями.

Лето будет не столь удачным для Коломойского. Его могут ожидать неожиданные неприятности и проблемы в делах, а также невозможность развернуться в полную силу. Вероятны ограничения и препятствия в свободе передвижения, заключении контрактов, торговле и документах.

Конец года будет более гармоничным.

Однако на протяжении года у Коломойского могут появиться грандиозные планы, а также он может стать слишком самоуверенным. Такое положение дел пользы не принесет.

Таким образом, это будет не самый плохой год его жизни, но вторая половина года все же значительно ослабит те уверенные позиции, которых он достиг в уходящем 2019 году.

Гороскоп для Виктора Януковича на 2020 год

Поскольку Виктор Янукович не является действующим политиком, все астрологические показатели его прогноза относятся только к его личной жизни. Во всяком случае, никакой серьезной деятельности он в 2020 году вести не будет.

Наоборот, в связи со своим юбилеем (в наступающем году ему исполняется 70 лет) он будет сосредоточен больше на себе и своем ближайшем окружении, чем на делах общественных.

А юбилей свой Виктор Янукович отметит достаточно заметно – в июле в его гороскопе много активных аспектов.

Со здоровьем также все будет благополучно, в соответствии с его возрастными особенностями.

Осенью он даже проявит повышенную активность, такую же, как в июле.

Весной и осенью вполне возможны некоторые приятные неожиданности.

В целом прогноз Виктора Януковича на 2020 год позитивный, стабильный.

Ранее Факты ICTV публиковали рейтинг знаков, которым улыбнется удача в 2020 году.