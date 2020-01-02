Новый год 2020 уже близко. Запах мандарин и предпраздничная суета не зарядили новогодним настроением? Не беда, проникнуться атмосферой праздника помогут елка и фильмы про Новый год 2020.

Накануне Нового года телеканалы повторяют одни и те же кинокомедии. Если вы уже подустали от Иронии судьбы и Один дома, предлагаем киноновинки последних лет. Возможно, некоторые фильмы вы уже посмотрели, но обязательно откроете для себя новые киноленты. Факты ICTV подготовили список фильмов на Новый год 2020, которые помогут ощутить дух праздника.

Рождество на двоих (2019)

Великобритания. Режиссер – Пол Фиг

В жизни Кейт, которая работает эльфом в рождественском магазине, наступила черная полоса. Денег всегда не хватает, в личной жизни беда, а лучший друг – алкоголь. Но когда в магазине появляется красавчик Том, все меняется.

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Рыцарь перед Рождеством (2019)

США. Режиссер – Моника Митчелл

Брук – школьная учительница, у которой не заладилась личная жизнь. Она уже потеряла всякую веру в любовь. Но злые чары забросили в ее город средневекового рыцаря. Он и поможет девушке обрести счастье.

Приключения S Николая (2018)

Украина. Режиссер – Семен Горов

Украинская комедия переносит зрителей в заснеженные Карпаты, куда переехала семья Василенко. Перед второклассником Артемом вдруг появляется Святой Николай! Но мальчика не проведешь: он понимает, что это переодетый вор. Спасая настоящего Святого Николая, Артем и его друзья вступают в настоящий бой.

На месте принцессы (2018)

США. Режиссер – Майк Рол

Трогательная комедия придется по душе романтикам. Идея не нова: главные героини – две удивительно похожие девушки. Одна из них готовится к свадьбе с принцем, а вторая работает кондитером. Девушки решают ненадолго поменяться местами. Каждая из них найдет свою любовь. А красотка из кондитерской завоюет сердце принца.

Рождественские хроники (2018)

США. Режиссер – Клэй Кэйтис

Тедди уже 15 лет и он не верит в существование Санта-Клауса. Но его младшая сестренка сняла Санту на видео. Дети устраивают охоту на зимнего волшебника: пробираются в магические сани и ставят Рождество под угрозу.

Щелкунчик и четыре королевства (2018)

США. Режиссер – Лассе Халльстрем, Джо Джонстон

Красочное фэнтези по мотивам того самого Щелкунчика. Кларе достается в подарок загадочная шкатулка, которая переносит ее в волшебный мир четырех королевств. Юной девушке доведется побывать в Стране снегов, Стране цветов, Стране сладостей и защитить их от зла. Она встретит капитана Филипа Хоффмана и вступит в битву с Мышиным королем.

Здравствуй, папа, Новый год-2 (2017)

США. Режиссер – Шон Андерс

Продолжение истории о запутанных отношениях бывшего и нынешнего мужа красотки Сары. После долгого соперничества брутальный Дасти и мягкотелый Брэд идут на мировую. Ради детей они собираются праздновать Рождество в семейном кругу. Но когда к празднику присоединяются отцы Дасти и Брэда, праздник превращается в войну двух семей.

Санта и компания (2017)

Франция, Бельгия. Режиссер – Ален Шаба

На Фабрике игрушек вовсю кипит работа: эльфы готовятся к новогодним праздникам. Вдруг один из помощников Санты подхватывает странный недуг. Настоящая эпидемия сваливает с ног почти сто тысяч эльфов! Рождество под угрозой срыва, и Санта-Клаусу приходится отправиться на поиски лекарства…

Очень плохие мамочки-2 (2017)

Китай, США. Режиссер – Джон Лукас, Скотт Мур

Заботливые мамочки, верные жены и талантливые домохозяйки. Они успевают везде: присмотреть за детьми, навести порядок в доме, построить карьеру и весело оттянуться. Но когда на феерический рождественский девичник приезжают их респектабельные мамы, праздник превращается в катастрофу.

Человек, который изобрел Рождество (2017)

Ирландия, Канада. Режиссер – Бхарат Наллури

Помните скрягу дядюшку Скруджа? Фильм рассказывает, как родился этот легендарный рождественский персонаж. У его создателя, Чарльза Диккенса, был сложный период. Творческие неудачи следовали одна за другой. С ними пришли забвение, безденежье и долги. Но вдруг, перед Рождеством, писателю пришла новая идея…

К слову, ранее Факты ICTV писали о выходных на Новый год 2020: сколько будут отдыхать украинцы.