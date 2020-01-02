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Календарь государственных праздников на 2020 год

Список государственных праздников в Украине на 2020 год – читайте в материале Фактов ICTV.

Календарь государственных праздников на 2020 год

В Украине в 2020 году будут отмечаться множество государственных праздников, а некоторые из них будут даже выходными.

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Стоит отметить, что часть них имеют точную дату, а часть праздников являются переходными и каждый год отмечаются в разные дни.

Январь:

  • 1 января – Новый год;
  • 7 января – Рождество Христово;
  • 22 января – День Соборности Украины;
  • 24 января – День внешней разведки Украины;
  • 29 января – День памяти Героев Крут.

Февраль:

  • 15 февраля – День чествования участников боевых действий на территории других государств;
  • 20 февраля – День социальной справедливости;
  • 20 февраля – День Героев Небесной Сотни;
  • 21 февраля – Международный день родного языка.

Март:

  • 8 марта – Международный женский день;
  • 14 марта – День украинского добровольца;
  • 14 марта – День землеустроителя;
  • 15 марта – День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения;
  • 18 марта – День работника налогового и таможенного дела Украины;
  • 24 марта – Всеукраинский день борьбы с туберкулезом;
  • 25 марта – День Службы безопасности Украины;
  • 26 марта – День Национальной гвардии Украины.

Апрель:

  • 5 апреля – День геолога;
  • 12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли Украины;
  • 17 апреля – День пожарной охраны;
  • 18 апреля – День памятников истории и культуры;
  • 18 апреля – День окружающей среды;
  • 19 апреля – Пасха;
  • 28 апреля – День охраны труда;
  • 30 апреля – День пограничника Украины.

Май:

  • 1 мая – День труда;
  • 6 мая – День пехоты;
  • 8 мая – День памяти и примирения;
  • 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);
  • 10 мая – День матери;
  • 15 мая – Международный день семьи;
  • 16 мая – День Европы;
  • 16 мая – День науки;
  • 17 мая – День памяти жертв политических репрессий;
  • 18 мая – День резервиста Украины;
  • 18 мая – День борьбы за права крымскотатарского народа;
  • 20 мая – День банковских работников;
  • 23 мая – День морской пехоты Украины;
  • 24 мая – День славянской письменности и культуры;
  • 29 мая – Международный день миротворцев;
  • 30 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;
  • 31 мая – День химика.

Июнь: 

  • 1 июня – День защиты детей;
  • 6 июня – День журналиста;
  • 7 июня – Троица;
  • 7 июня – День работников водного хозяйства;
  • 7 июня – День работников местной промышленности;
  • 12 июня – День работника фондового рынка;
  • 14 июня – День работников легкой промышленности;
  • 21 июня – День отца;
  • 21 июня – День медицинского работника;
  • 22 июня – День скорби и Чествование памяти жертв войны в Украине;
  • 23 июня – государственной службы;
  • 28 июня – День Конституции Украины;
  • 28 июня – День молодежных и детских общественных организаций;
  • 28 июня – День молодежи.

Июль:

  • 1 июля – День архитектуры Украины;
  • 4 июля – День Национальной полиции Украины;
  • 4 июля – День судебного эксперта;
  • 5 июля – в День Военно-Морских Сил ВСУ;
  • 5 июля – в День работников морского и речного флота;
  • 7 июля – День работника природно-заповедного дела;
  • 8 июля – День семьи;
  • 12 июля – День рыбака;
  • 15 июля – День украинских миротворцев;
  • 16 июля – День бухгалтера и аудитора;
  • 19 июля – День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;
  • 20 июля – День шахмат в Украине;
  • 26 июля – День работников торговли;
  • 28 июля – День крещения Киевской Руси;
  • 29 июля – День Сил специальных операций ВСУ.

Август:

  • 2 августа – День Воздушных Сил ВСУ;
  • 8 августа – День войск связи;
  • 9 августа – День работников ветеринарной медицины;
  • 9 августа – День строителя;
  • 15 августа – День археолога;
  • 19 августа – День пасечника;
  • 23 августа – День шахтера;
  • 24 августа – День независимости Украины.

Сентябрь:

  • 2 сентября – День нотариата;
  • 6 сентября – День предпринимателя;
  • 12 сентября – День физкультуры и спорта;
  • 12 сентября – День украинского кино;
  • 13 сентября – День танкистов;
  • 13 сентября – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности;
  • 17 сентября – День спасателя;
  • 19 сентября – День изобретателя и рационализатора;
  • 19 сентября – День фармацевтического работника;
  • 20 сентября – День работника леса;
  • 21 сентября – День мира;
  • 22 сентября – День партизанской славы;
  • 27 сентября – День туризма;
  • 27 сентября – День машиностроителя;
  • 30 сентября – День усыновления;
  • 30 сентября – Всеукраинский день библиотек.

Октябрь:

  • 1 октября – День ветерана;
  • 1 октября – Международный день пожилых людей;
  • 4 октября – День работников образования;
  • 8 октября – День юриста;
  • 10 октября – День работников целлюлозно-бумажной промышленности;
  • 10 октября – День работников стандартизации и метрологии;
  • 11 октября – День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы;
  • 11 октября – День художника;
  • 14 октября – День защитника Украины;
  • 14 октября – День Украинского казачества;
  • 18 октября – День работников пищевой промышленности;
  • 20 октября – Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы;
  • 28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Ноябрь:

  • 1 ноября – День работника социальной сферы;
  • 3 ноября – День инженерных войск;
  • 3 ноября – День ракетных войск и артиллерии;
  • 4 ноября – День железнодорожника;
  • 9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;
  • 9 ноября – День украинской письменности и языка;
  • 15 ноября – День работников сельского хозяйства;
  • 16 ноября – День работников радио, телевидения и связи;
  • 17 ноября – День студента;
  • 18 ноября – День сержанта ВСУ;
  • 19 ноября – День стеклопроизводителя;
  • 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы;
  • 21 ноября – День десантно-штурмовой войск ВСУ;
  • 21 ноября – День Достоинства и Свободы.

Декабрь: 

  • 1 декабря – День работников прокуратуры;
  • 3 декабря – Международный день людей с инвалидностью;
  • 5 декабря – День работников статистики;
  • 6 декабря – День Вооруженных сил Украины;
  • 7 декабря – День местного самоуправления;
  • 12 декабря – День Сухопутных войск Украины;
  • 13 декабря – День благотворительности;
  • 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
  • 15 декабря – День работников суда;
  • 17 декабря – День работника государственной исполнительной службы;
  • 19 декабря – День адвокатуры;
  • 22 декабря – День энергетика;
  • 22 декабря – День работников дипломатической службы;
  • 24 декабря – День работников архивных учреждений;
  • 25 декабря – Рождество Христово.

К слову, митрополит ПЦУ Епифаний считает, что празднование Рождества в Украине можно перенести на 25 декабря, если верующие поддержат соответствующее решение.

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