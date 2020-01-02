Как лучше провести новогодние праздники в интимной обстановке со своей второй половинкой – читайте в секс-календаре от Фактов ICTV.

Новогодние праздники ознаменуются большим количеством свободного времени, а для пар это еще и возможность уединиться и насладиться обществом друг друга. Факты ICTV создали секс-календарь, который поможет разнообразить вашу интимную жизнь на протяжении каникул.

29 декабря – Расслабление

Это первый день после напряженного последней рабочей недели года, а ведь для многих это подтягивание хвостов, тонны отчетов и тому подобного. Энергии на что-то необыкновенное вряд ли хватит. Поэтому устройте пижамную вечеринку.

Однако не нужно наряжаться в плюшевый костюм со свинкой Пеппой на принте. Приобретите заранее что-то более элегантное, например, шелковый костюм.

Расслабиться помогут вино, аромамасла (их нужно не пить, а втирать в тело), свечи и мандаринки (Новый год как-никак).

30 декабря – Пати-хард

Это второй выходной, поэтому и силенок, и времени у вас будет побольше. Отлично для такого дня подойдет секс-игра. Они бывают разные: в стиле настольной игры, онлайн-карточки, викторина. Тут все на ваше усмотрение.

Например, каждый партнер готовит ряд вопросов, а затем по очереди задаете их. Ответил правильно – партнер исполняет ваше желание, а если нет, то вы исполняете (речь идет не о кукареканьях и приседаниях).

31 декабря – Домашний секс

Как правило, в этот день женщинам приходится проводить много времени на кухне, можно же скрасить это время.

Обращение к женщинам: не надевайте на кухню спортивный костюм или узкие джинсы. Достаточно просто платья, к слову, белье под него не обязательно надевать. Об этом своего возлюбленного потом можно и невзначай оповестить.

Только будьте любезны, перед утехами выключите плиту и уберите острые предметы, а то продолжать придется в компании врачей или пожарных.

Однако, если вы празднуете Новый год не дома, то Факты ICTV ранее уже рассказывали, как заниматься сексом в публичных местах.

1 января – Спокойный секс

После новогодней ночи, бурных празднований хочется всегда умиротворения и спокойствия. Ваше спасение – медленный секс и лежачие позы.

Скрасить скуку помогут долгие и нежные прелюдии. Тем более, подобный секс всегда помогает насладиться партнером сполна.

2 января – Массаж

У многих этот день будет рабочим, однако, кто сказал, что он должен проходить без секса.

Раззадорьте своего партнера еще на работе эротическими фото. Для вечернего променада подойдет массаж, который отлично расслабит после тяжелого дня.

3 января – Секс-флирт

И снова с утра на работу. Превратите этот день в своеобразный квест из секс-сообщений. Пишите все, что придется в голову (конечно же не том, что нужно оплатить коммуналку или купить домой туалетную бумагу). Пишите сегодня только о сексе.

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А вечер посвятите секс-игрушкам. Тут же все зависит от ваших предпочтений.

4 января – Ролевые игры

Можно обойтись стандартным набором врача, учителя, чирлидера или БДСМ. Для тех, кто не ищет легких путей можно, устроить целое представление. Например, воссоздать любимого супергероя или персонажа из фильма. Подобных костюмов в интернете много.

Даже если вы в таких образах на людях появитесь, вряд ли это кого-то смутит. Новый год все-таки, маскарады.

5 января – Эротические фильмы

Уютные выходные тоже иногда нужны. Для этого можно устроить совместный просмотр фильмов, конечно, эротических. Ловите подборку лучших в жанре откровенных картин.

Поговори с ней

Горькая луна

Секс, ложь и видео

Малена

Перо Маркиза де Сада

Калигула

Эрос

Стыд

Нимфоманка

6 января – Голые игры

Если вы религиозные люди, то стоит напомнить, что это день перед Рождеством, поэтому лучше воздержаться от интимных утех в сочельник.

Однако, если вы не религиозны, то можете устроить себе день наготы. Все, что вы делаете обычно, но голышом. Кроме того, можно так поиграть в подвижные игры, например, в твистер.

7 января – Затишье

Большинство украинцев православные, поэтому заниматься сексом в этот день нельзя. Однако, лучше посвятите этот вечер духовной составляющей ваших отношений.

Ранее Факты ICTV писали, что в 2019 году Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров роликов на сайте Pornhub.