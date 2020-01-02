Что приготовить на Рождество 2020: меню

Рождественский ужин — праздничное застолье, к которому все готовятся с особенным трепетом. Какие традиционные блюда можно приготовить, чтобы вкусно и сытно накормить домашних и гостей, читайте в материале Фактов ICTV.

Рождество Христово всегда ждут с нетерпением, ведь праздник собирает за одним столом всех родных и близких. Его отмечают 7 января. В этот день на стол можно подавать любые блюда, ведь пост уже закончился. Мы подготовили блюда на Рождество 2020, которые непременно придутся по вкусу всем гостям.

Кутя – основное блюдо в меню на Рождество 2020

Без кути не обойдется ни один стол, ведь это блюдо — главный символ Рождества. Варят ее из зерен пшеницы и заправляют растертым маком, орехами, изюмом и медом. Кроме богатого вкуса, кутя содержит целый комплекс витаминов и растительных белков, которые после длительного поста так необходимы организму.

Борщ

Традиционный рождественский борщ варится на мясном бульоне. Его дополняют свекла, капуста, картошка, сушеные грибы и другие овощи. Некоторые хозяйки добавляют фасоль, вареные яйца или другой секретный ингредиент. Подается блюдо с хлебом и сметаной.

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Вареники

Какой же стол без пухленьких и аппетитных вареников. Это блюдо украинские хозяйки готовили всегда, поэтому рецепт их знает каждая. Приправить вареники можно сметаной или поджаренным луком, а начинка может быть самая разная: фрукты, овощи, грибы с картошкой или мясо.

Голубцы

Голубцы делаются из листьев капусты, которую фаршируют разнообразной начинкой: пшеном с грибами и обжаренной морковью с луком, мясным фаршем. Для блюда также можно использовать рис и картошку.

Блюда на Рождество 2020 из рыбы

Рыбу к столу на Рождество 2020 готовят в разных вариантах: солят, жарят, фаршируют, запекают с овощами в духовке. Рецептов блюд существует очень много, поэтому можете приготовить то, которое больше всего любите вы и ваша семья.

Закуски

В качестве закуски можно подать вкусный салат из свежей капусты с морковкой или же просто из квашеной капусты. Он станет прекрасным дополнением праздничного меню. Также на столе могут быть соленые или консервированные помидоры и огурцы.

Вместо обычного хлеба можно положить пампушки с чесноком. Они будут отлично сочетаться с борщом.

Десерты

Если вам надоели обычные торты и конфеты, сделайте вкусные и полезные десерты из фруктов. Это могут быть запеченные яблоки с орехами и медом. Лакомство станет еще вкуснее, если при приготовлении рядом положить палочку корицы.

Также можно приготовить фруктовый салат из яблок, груш и кураги. Десерт дополняют бананами, мандаринами, ананасами и киви. Такой вариант очень вкусный и любимый, особенно детьми.

Если вы захотите порадовать своих деток еще какими-то домашними вкусностями, можете испечь для них имбирное печенье или кекс с мандаринами. Факты ICTV ранее опубликовали вкусные рецепты выпечки на Рождество 2020.