Календарь государственных выходных у 2020 году – читайте в материале Фактов ICTV.

Согласно распоряжению Минсоцполитики, в 2020 году в Украине предусмотрен ряд дополнительных выходных.

Выходные в 2020 году:

1 января – Новый год;

6 января – выходной перед Рождеством;

7 января – Рождество Христово;

8 марта – Международный женский день;

19 апреля – Пасха;

1 мая – День труда;

9 мая – День Победы;

7 июня – Троица;

28 июня – День Конституции Украины;

24 августа – День Независимости Украины;

14 октября – День защитника Украины;

25 декабря – Рождество Христово;

Календарь на 2020 год предполагает следующие переносы, если государственный праздник приходится на выходной:

8 марта – Международный женский день, выходным рекомендуется сделать и понедельник – 9 марта;

19 апреля – Пасха, рекомендуется устроить выходной в понедельник – 20 апреля;

9 мая – День победы, выходной в понедельник – 11 мая;

7 июня – Троица, выходной в понедельник – 8 июня;

28 июня – День Конституции, выходной в понедельник – 29 июня.

Кроме того, накануне праздничных и нерабочих дней длительность рабочих часов сокращается на один час.

Ранее Факты ICTV публиковали список государственных праздников в Украине на 2020 год.