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Факты / Lifestyle

Выходные в 2020 году – когда будут отдыхать украинцы

Календарь государственных выходных у 2020 году – читайте в материале Фактов ICTV.

Выходные в 2020 году – когда будут отдыхать украинцы

Согласно распоряжению Минсоцполитики, в 2020 году в Украине предусмотрен ряд дополнительных выходных.

Выходные в 2020 году:

  • 1 января – Новый год;
  • 6 января – выходной перед Рождеством;
  • 7 января – Рождество Христово;
  • 8 марта – Международный женский день;
  • 19 апреля – Пасха;
  • 1 мая – День труда;
  • 9 мая – День Победы;
  • 7 июня – Троица;
  • 28 июня – День Конституции Украины;
  • 24 августа – День Независимости Украины;
  • 14 октября – День защитника Украины;
  • 25 декабря – Рождество Христово;

Календарь на 2020 год предполагает следующие переносы, если государственный праздник приходится на выходной:

  • 8 марта – Международный женский день, выходным рекомендуется сделать и понедельник – 9 марта;
  • 19 апреля – Пасха, рекомендуется устроить выходной в понедельник – 20 апреля;
  • 9 мая – День победы, выходной в понедельник – 11 мая;
  • 7 июня – Троица, выходной в понедельник – 8 июня;
  • 28 июня – День Конституции, выходной в понедельник – 29 июня.

Кроме того, накануне праздничных и нерабочих дней длительность рабочих часов сокращается на один час.

Ранее Факты ICTV публиковали список государственных праздников в Украине на 2020 год.

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