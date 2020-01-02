Календарь государственных выходных у 2020 году – читайте в материале Фактов ICTV.
Согласно распоряжению Минсоцполитики, в 2020 году в Украине предусмотрен ряд дополнительных выходных.
Выходные в 2020 году:
- 1 января – Новый год;
- 6 января – выходной перед Рождеством;
- 7 января – Рождество Христово;
- 8 марта – Международный женский день;
- 19 апреля – Пасха;
- 1 мая – День труда;
- 9 мая – День Победы;
- 7 июня – Троица;
- 28 июня – День Конституции Украины;
- 24 августа – День Независимости Украины;
- 14 октября – День защитника Украины;
- 25 декабря – Рождество Христово;
Календарь на 2020 год предполагает следующие переносы, если государственный праздник приходится на выходной:
- 8 марта – Международный женский день, выходным рекомендуется сделать и понедельник – 9 марта;
- 19 апреля – Пасха, рекомендуется устроить выходной в понедельник – 20 апреля;
- 9 мая – День победы, выходной в понедельник – 11 мая;
- 7 июня – Троица, выходной в понедельник – 8 июня;
- 28 июня – День Конституции, выходной в понедельник – 29 июня.
Кроме того, накануне праздничных и нерабочих дней длительность рабочих часов сокращается на один час.
Ранее Факты ICTV публиковали список государственных праздников в Украине на 2020 год.