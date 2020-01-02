2 января верующие чтят память Игната Богоносца. Какие еще есть праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.
Именины 2 января празднуют Даниил, Иван, Игнат. Православные христиане в этот день молятся Игнату Богоносцу. Он был наделен даром исцеления больных.
Игнат является учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова, епископом Антиохии – древней столицы Сирии. По преданию, его носил малышом сам Господь, но и он носил в сердце Бога, поэтому и получил имя Богоносец.
Игнат был казнен в Риме за проповедь христианской веры.
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Народные приметы на 2 января:
- Если на деревьях иней, то погода будет ясной.
- Звездное небо предвещает богатый урожай в течение всего года.
- Если синицы громко щебечут – то, по приметам, жди длинные, холодные дни.
- По приметам, какая погода 2 января, таким и будет месяц август. Если на улице слякоть и метель – холодным и дождливым, а если мороз и ясно – то жарким и солнечным.
- Облака идут против ветра – пойдет снег.
- Белые облака – на ветер, синие – будет тепло.
Что нельзя делать 2 января:
1. Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Говорят, что после этого начнутся болезни и заведется бедность.
2. Не занимайте ничего соседям, ведь можно отдать счастья.
Какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь.