2 января верующие чтят память Игната Богоносца. Какие еще есть праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Именины 2 января празднуют Даниил, Иван, Игнат. Православные христиане в этот день молятся Игнату Богоносцу. Он был наделен даром исцеления больных.

Игнат является учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова, епископом Антиохии – древней столицы Сирии. По преданию, его носил малышом сам Господь, но и он носил в сердце Бога, поэтому и получил имя Богоносец.

Игнат был казнен в Риме за проповедь христианской веры.

Читайте: Календарь магнитных бурь в январе 2020

Народные приметы на 2 января:

Если на деревьях иней, то погода будет ясной.

Звездное небо предвещает богатый урожай в течение всего года.

Если синицы громко щебечут – то, по приметам, жди длинные, холодные дни.

По приметам, какая погода 2 января, таким и будет месяц август. Если на улице слякоть и метель – холодным и дождливым, а если мороз и ясно – то жарким и солнечным.

Облака идут против ветра – пойдет снег.

Белые облака – на ветер, синие – будет тепло.

Что нельзя делать 2 января:

1. Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Говорят, что после этого начнутся болезни и заведется бедность.

2. Не занимайте ничего соседям, ведь можно отдать счастья.

Какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь.