7 января православные христиане празднуют Рождество Христово. Поэтому пора составлять меню на Сочельник из 12 постных блюд.

Рождественский ужин обязательно должен быть постным. Факты ICTV собрали рецепты 12 блюд, которые можно подать в Сочельник.

Читайте: Рождество 2020: дата, история и традиции

Кутья

Фото: dreamstime.com

Ингредиенты:

пшеничная крупа – 1 стакан

мак – 1/2 стакана

очищенные грецкие орехи – 1 стакан

изюм – 1/2 стакана

курага – горсть

мед – по вкусу.

Приготовление:

Пшеничную крупу промываем и замачиваем на 4-5 часов в холодной воде. После того, как крупа размокнет, воду сливаем. Пересыпаем крупу в кастрюльку и доливаем 2 стакана воды. Ставим вариться на небольшой огонь. Через 1,5 часа, когда крупа сварится, ее нужно остудить.

Мак заливаем крутым кипятком, даем остыть, сливаем воду и растираем. Можно пропустить его 2-3 раза через мясорубку – результат будет приблизительно такой же. Изюм и курагу тоже заливаем кипятком и даем немного настояться. Сливаем воду. Курагу нарезаем небольшими кусочками. Орехи можно нарезать кусочками, а можно просто покрошить.

Остывшую пшеничную крупу перекладываем в глубокую посудину, осторожно перемешиваем с приготовленными вкусными добавками и приправляем медом.

Узвар

Фото: dreamstime.com

Ингредиенты:

сушеные яблоки – 200 г

мед – 4 ст. л.

вода – 1,5 л.

Приготовление:

Сушеные яблоки перебрать, промыть и сложить в миску или кастрюлю. Вскипятить 1,5 л воды, залить яблоки крутым кипятком. Накрыть крышкой и оставить на 4 часа. Процедить узвар через мелкое сито. Добавить мед, размешать до полного растворения.

Винегрет с фасолью

Ингредиенты:

свекла – 1 шт.

картофель – 2 шт.

огурцы соленые – 2-3 шт.

фасоль – 150 г

лук репчатый – 1 шт.

соль, перец молотый черный, растительное масло – 4 ст. л.

Приготовление:

Свеклу и картофель вымыть, залить холодной водой и варить отдельно до готовности. Готовые овощи охладить и очистить от кожуры.

Белую фасоль залить холодной водой, оставить на несколько часов или на ночь. Отварить до готовности и остудить. Картофель и свеклу порезать маленькими кубиками. Огурцы очистить от кожицы и порезать кубиками. Лук мелко порезать.

Соединить все ингредиенты и заправить растительным маслом. Посыпать солью и молотым черным перцем, хорошо перемешать.

Постный борщ

Ингредиенты:

2-3 шт. картофеля

1-2 шт. лука

1 морковь

1 свекла

200 г белокочанной капусты

50 г сушеных белых грибов

пол стакана фасоли

2 зубчика чеснока

2 ст. л. томатной пасты

соль, перец, лавровый лист и другие специи – по вкусу.

Приготовление:

Перед приготовлением борща на ночь замочите в воде фасоль, а за час до готовки – намочите сушеные грибы. Налейте в кастрюлю два литра воды, добавьте фасоль, щепотку соли и лавровый лист, доведите до кипения и убавьте огонь. Варите фасоль в течение получаса.

Пока варится фасоль, подготовьте овощи: лук, морковь и свеклу нарежьте соломкой, а чеснок нарубите ножом. Добавьте овощи в борщ и варите вместе с фасолью около 15 минут. Затем добавьте грибы и нарезанный кубиками картофель.

Доведите постный борщ до кипения и варите до готовности картофеля. Затем добавьте томатную пасту и размешайте. Через пять минут добавьте измельченную до тонкой соломки капусту. Посолите, поперчите, подержите борщ на огне в течение еще пяти минут, после чего выключите и дайте настояться.

Голубцы с рисом и грибами

Ингредиенты:

10-15 капустных листьев

пол стакана риса

1 морковь

1 шт. репчатого лука

300 г шампиньонов

соль, перец, чеснок и томатная паста – по вкусу.

Приготовление:

Отварите рис до полуготовности и отложите. Если в томатной пасте достаточно соли, то солить рис на этапе варки не стоит. Поставьте на огонь глубокую кастрюлю с водой. Листы капусты промойте под холодной водой и просушите с помощью чистого полотенца. Опускайте листы в кипящую воду и проваривайте в течение одной минуты. Вытаскивая капусту из кипятка, сразу же окунайте листы в холодную воду.

К наполовину готовому рису добавьте тертую морковь и мелко нарезанные грибы. Затем выкладывайте начинку в центр каждого капустного листа и заворачивайте в конвертики. Выкладывайте голубцы в толстостенную кастрюлю, заливайте стаканом воды, томатной пастой, добавляйте рубленый чеснок, соль и перец. Тушите голубцы до полной готовности, пока вода не выкипит, а соус не загустеет.

Запеченный лосось

Ингредиенты:

стейки лосося

соевый соус

лимонный сок

приправа для рыбы

свежая зелень.

Приготовление:

Возьмите стейки лосося, смажьте их соевым соусом и посыпьте приправой для рыбы. Поставьте рыбу в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте полчаса. Готового лосося сбрызните лимонным соком и украсьте свежей зеленью. Когда рыба немного остынет, для красивой подачи ее можно переложить на листья салата.

Салат из краснокочанной капусты

Ингредиенты:

краснокочанная капуста – 200 г

маленькое яблоко – 1 шт.

грецкие или кедровые орехи – горсть

– сок лимона – 1/2 шт.

– оливковое масло – 2 ст. л.

– соль, пряности – по вкусу.

Приготовление:

Краснокочанную капусту помыть и тонко нашинковать. Посолить, сбрызнуть лимонным соком. Помять руками и оставить на 15 минут. Тем временем нарезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке яблоко. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы яблоко не потемнело.

Грецкие орехи порубить ножом. В миске перемешать капусту, яблоко и орехи. Заправить оливковым маслом и подавать к столу.

Грибная запеканка

Ингредиенты:

10 шампиньонов

5 луковиц

пол стакана растительного масла

стакан панировочных сухарей

соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Грибы необходимо очистить, отварить до готовности и мелко порезать. Обжарить на растительном масле лук. Смешать с панировочными сухарями и добавить в грибы. Разровнять массу, посыпать специями и добавить две-три ложки грибного бульона. Тщательно все перемешайте.

Посыпать оставшимися сухарями форму для запекания, выложить на них подготовленные грибы. Закрыть фольгой и выпекать в духовке до готовности при 180 градусах.

Вареники с вишней

Тесто:

200 мл кефира

1 яйцо

350 г муки

1 ст. л. растительного масла

пол чайной ложки соли и пол чайной ложки соды.

Начинка:

500 г вишни

пол чайной ложки корицы

4 ст. л. сахара

1 чайная ложка кукурузного крахмала.

Приготовление:

Для теста смешайте кефир, яйцо, растительное масло, соль и соду. Затем постепенно добавляйте муку, постоянно перемешивая тесто. Когда тесто станет плотным, его нужно замешивать руками, пока оно не станет эластичным и не перестанет липнуть к рукам. После этого скатайте тесто в шар, заверните в пищевую пленку и поставьте в теплое место на полчаса.

Тем временем займитесь начинкой. Удалите из вишен косточки. В отдельной емкости смешайте корицу, крахмал и две-три столовые ложки сахара. Затем соедините вишню с сахарно-крахмальной массой и перемешайте.

Начинайте лепить вареники. С помощью стакана вырезайте из раскатанного теста кружочки, затем каждый кружочек посыпайте сахаром и выкладывайте вишневую начинку. Заворачивайте тесто в вареник, соединяя противоположные края. Сформированные вареники выкладывайте на посыпанную мукой доску, а затем бросайте в кипяток. Варите вареники, постоянно помешивая, в течение 5-7 минут. Готовые вареники полейте сливочным маслом, посыпьте сахаром и подавайте к столу.

Овощное рагу с грибами

Ингредиенты:

600 г кабачков

2 средних морковки

1 крупный красный сладкий перец

4 помидора

2 луковицы

1 корень петрушки

200 г шампиньонов

300 г консервированной фасоли

соль и специи – по вкусу.

Приготовление:

Овощи тщательно вымыть, очистить. Кабачки с морковью — мелко нарезать, перец — соломкой, петрушку и лук — измельчить, помидоры — крупными кубиками, шампиньоны — на 3-4 части. Разогреть в сотейнике оливковое масло, обжарить до золотистого цвета лук и петрушку, около 5 мин. Добавить морковку, кабачки, соль.

Через 7 минут — грибы и перец. Через 5 минут — помидоры. Добавить пару столовых ложек воды, проверить соль, специи, накрыть крышкой. Через 5 минут — добавить фасоль и пару столовых ложек жидкости из банки. Готовить еще минут 5-10, подавать на стол вместе с зеленью.

Фруктовые конфеты

Ингредиенты:

300 г сухофруктов: курага, изюм и чернослив (можно взять свои любимые сухофрукты)

100 г орехов: грецких и фундука

какао-порошок или кокосовая стружка для украшения.

Приготовление:

Промойте и ошпарьте кипятком сухофрукты. Затем измельчите их в блендере или мясорубке. Также измельчите грецкие орехи, а фундук оставьте целым. Смешайте орехи с сухофруктами и начинайте формировать конфеты: возьмите орешек фундука и скатайте вокруг него шарик из ранее приготовленной массы.

Готовую конфету обваляйте в какао-порошке или кокосовой стружке. Чтобы конфеты были слаще, в начинку можно добавить мед.

Запеченный лаваш с овощами

Ингредиенты:

3 листа тонкого лаваша

200 г свежей капусты

1 репчатый лук

1-2 помидора

150 г моркови по-корейски

100 г маринованных грибов

томатная паста.

Приготовление:

Нашинкуйте тонкой соломкой капусту и протушите ее на сковородке. Промойте помидоры и нарежьте кубиками, мелко нарубите лук, измельчите грибы. Если морковь по-корейски слишком длинная, немного измельчите и ее.

Затем разложите на рабочей поверхности лист лаваша, смажьте его томатной пастой и выкладывайте подготовленные овощи. Аккуратно заверните лаваш в рулет и поставьте в заранее разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте около 15 минут до образования золотистой корочки.

Времени на приготовление рождественского ужина хватит, поскольку 6 и 7 января выходные, то есть Сочельник и Рождество.