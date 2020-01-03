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Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год

Финансовый гороскоп на 2020 год для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год

Подробный финансовый гороскоп на 2020 год составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Врагом для вас в этом году будет чрезмерная расточительность. Однако со второй половины марта до июля вы сможете восстановиться в материальной сфере после ряда финансовых неурядиц. Осторожнее следует быть с вложением денег. Неосторожное обращение с торговыми соглашениями может принести убытки.

Начало года – сложный период, который ознаменуется еще и невозможностью реализовать планы, идеи. Это временная ситуация, и уже со второй половины марта до июля и в декабре у вас появятся благоприятные возможности улучшить свое материальное положение.

Весь год нужно воздерживаться от необдуманных обещаний. Особенно неблагоприятны деловые контакты и сделки с иностранными гражданами и фирмами. Если учтете особенности периода, благоприятные и неблагоприятные месяцы, то к концу года ситуация в финансовой сфере нормализуется.

Гороскоп для Тельцов

2020 год будет благоприятным – активизируется ваша творческая сила, вы как личность достигнете признания и получите денежное вознаграждение. Перед вами открываются новые перспективы. Можете претендовать на финансовую помощь и даже на подарки. Смело вкладывайте капитал. Сфера вашего влияния сильно расширится. Профессиональный или деловой подъем произойдет намного легче, чем в другие годы. Можно получить новое назначение или новую должность. Благоприятный год для денежных оборотов, продажи и покупок, финансовых сделок и денежных инвестиций.

Период прогресса в профессиональных делах. Возрастает ваш авторитет, вы можете рассчитывать на повышение и внимание к вам как к работнику. Прекрасный период для самообразования, повышения квалификации. Особенно благотворны деловые и коммерческие контакты с иностранными гражданами и фирмами. Уделите ваше внимание и деньгам на благотворительность. Вы будете довольны своими финансовыми делами, если будете щедры.

Гороскоп для Близнецов

У Близнецов все хорошо в финансовых делах. В первой половине года возникают неафишируемые источники дохода. Вам захочется иметь влияние как на работе, так и в деловых контактах.

Выдержка и упорный труд помогут достичь материальных успехов. Можно заключать сделки, брать в долг, вкладывать деньги в производство. В этом году будет прослеживаться прогресс в делах с  имуществом, деньгами, наследством и распределением прибыли.

Могут появиться  дополнительные обязанности. Однако поощрения от начальства долго ждать не придется.

Есть возможность не получить никаких улучшений из-за ошибок в прошлом. Проанализируйте их и исправьте.

Гороскоп для Раков

2020 год может принести убытки, проблемы с имуществом. Следует более осмотрительно распоряжаться деньгами и уделять внимание охране своего движимого и недвижимого имущества.

В этот период лучше отказаться от новой предпринимательской деятельности. Могут возникнуть сложности с кредитами, а это повлечет убытки, конфликты, недоразумения с юристами и властями. Также не стоит проводить переговоры с организациями, которые занимаются финансами. На эмоциях можете совершать необдуманные денежные траты, о которых пожалеете.

Существует опасность убытков из-за безответственного партнера, с которым вы тесно связаны. Не следует заключать никаких соглашений или совершать покупку или продажу в больших размерах.

Более-менее хорошее время для вас – апрель, май, июль, август, декабрь. В эти месяцы есть возможность восстановиться, собраться силами перед непростой осенью.

Гороскоп для Львов

Год будет благоприятным в финансовом плане, за исключением периода с 22 марта по 30 июня.

Также декабрь будет сложным месяцем. Вам может помочь совет мудрого человека, но окончательное принятие решений должно быть только после согласования всех рисков со специалистами.

В остальное время ничего нового и неприятного не будет, сама ситуация в деньгах для вас понятна и ясна.

Исключите рискованные сделки, даже если они кажутся привлекательными. Это год важной реорганизации ваших дел, интересов, сферы самореализации.

Вероятны существенные перемены в жизни, которые сначала не покажутся вам приятными, потому что вы как бы уйдете в тень. Этот год может стать поворотным пунктом в вашей карьере, но для успеха вам необходимо переключить внимание на окружающих людей.

Гороскоп для Дев

Вы проявляете огромную силу воли, изобретательность, а также прикладываете много усилий для укрепления своего финансового фундамента. Прекрасный период для начала новых проектов, открытия предприятий, создания бизнеса. Хороший год для всех дел, связанных с совместным капиталом, кредитами, фондами, страховками, налогами, а также алиментами и наследством.

Успешный период для тех, кто занят научными исследованиями и изобретательской деятельностью. Для политиков и бизнесменов в течение всего года появляются благоприятные шансы и возможности для расширения своей деятельности.

Усиливаются ваши физические и психические способности. Большие перспективы для улучшения качества своей жизни, бытовых и жилищных условий.

Если вы не станете сидеть, сложа руки, а будете предпринимать активные шаги, то результаты этого года будут не только ощутимы вами, но и видимы другим людям.

Гороскоп для Весов

Этот год будет не легким в финансовом отношении, но весной, а также в июне и в декабре вы сможете навести порядок во всех делах, которые касаются имущества и денег. В эти месяцы можете получить новое назначение или новую должность. Благоприятные периоды для денежных операций, продажи и покупок, финансовых сделок и денежных инвестиций. Месяцы прогресса в профессиональных делах.

Используйте период с марта по июнь включительно и декабрь для заключения сделок, договоров, подписания важных бумаг, улаживания юридических формальностей, открытия новых предприятий или реорганизации старых.

Год важных командировок (лучше в пределах страны), а также ответственных выступлений, переговоров. Если ехать зарубеж, то в составе рабочего коллектива. Финансовые дела за рубежом решайте только с партнером. Самостоятельные действия приведут к потерям.

Гороскоп для Скорпионов

Вас будут оценивать максимально, как личность вы достигнете признания и получите поощрение или повышение в должности. Наметьте важные выступления, командировки – вы получите ощутимый материальный результат. Благоприятный год для денежных оборотов, продажи и крупных покупок, финансовых вложений.

Большие возможности приходят через сферу зарубежья, творческое, профессиональное самовыражение. Благотворительность даст вам еще больше счастливых шансов и возможностей на будущее. Если вам нужна поддержка в продвижении проектов, то можете рассчитывать на помощь начальства.

Однако с середины марта по июнь включительно, а также в декабре может быть очень сложно решать официальные вопросы. Постарайтесь подобрать время так, чтобы не потерять веру в себя и в людей, поскольку эти месяцы могут принести много неприятностей во взаимоотношениях с вышестоящими людьми.

Гороскоп для Стрельца

В 2020 году придется сократить привычные траты. Однако вы вкладываете деньги в себя – в обучение или повышение вашей квалификации, то это разумные траты, которые принесут прибыль.

Ради уверенности в денежных делах избегайте незаконной деятельности, сомнительных связей и пренебрежения своими обязанностями. Планы могут рухнуть, если подпишите сомнительные договора с двусмысленными формулировками. Вас могут попытаться вовлечь в непродуктивный бизнес, но здесь зависит от вашей осведомленности и готовности разбираться в тонкостях.

Задача на этот год – четко сформулировать свою цель, и если вы будете стремиться к ней энергично, то уже в декабре  сможете приблизиться к ней вплотную.

Гороскоп для Козерогов

У вас некие астрологические аспекты смогут смягчить жизнь, однако от вас нужно глобальное осмысление планов и конкретных проектов.

С одной стороны, у вас множество вариантов и предложений для деятельности и возможности заработать. С другой – вы не можете сосредоточиться на одном деле и проработать его достаточно тщательно.

Вся сложность для Козерогов на это год состоит в необходимости выбрать одно направление, дабы хорошо его завершить. Если вам удастся расставить приоритеты, тогда все у вас будет хорошо в материальных делах.

Вы будете достигать своей цели, расширится сфера вашего профессионального и делового влияния. Предпринимательские начинания будут успешными и будут удаваться без всякого труда в отличие от других периодов.

Гороскоп для Водолеев

Вы находитесь под невидимой защитой, получаете возможность периодически отдыхать в тишине и уединении. Невидимые силы в этом году отводят от вас беды, обезоруживают ваших тайных врагов, козни которых чудесным образом обнаруживаются раньше, чем причинят зло. Особенно это касается финансовых дел.

Для зрелых людей особенно успешный год в финансовом отношении. Однако старайтесь не афишировать свои дела. Материальная стабильность приходит к вам благодаря тайным источникам доходов.

Также вам повезет в делах, связанных с зарубежьем. Вы способны получить значимую финансовую прибыль от любой деятельности.

В этом году вы можете получить преимущества, скрытые от человеческих глаз – повышение зарплаты, но не карьерный рост.

Гороскоп для Рыб

2020 будет благоприятным, вы ставите перед собой цели и добиваетесь их с минимальным усилием. Появляется множество друзей и знакомых, всегда готовых предложить вам свою помощь. Успешно работаете в больших организациях, группах и зарабатываете деньги.  Путешествия приносят вам большую пользу, в том числе  в материальную. Прибыль достигается благодаря друзьям и знакомым, имеющим хорошее положение.

Работа в коллективе может включать благотворительные и гуманные цели, тогда ваши финансовые перспективы еще больше увеличиваются. Чем больше отдаете, тем больше получаете. Все то, что касается изобретательства, науки и организационных мероприятий приносит вам прибыль.

Также в вашу команду может прийти новый человек, который принесет свежие идеи, благодаря чему создаются новые возможности для заработка. Этот год – время перемен в финансовых делах, деньги приходят не по тем источникам, по которым приходили ранее.

Ранее Факты ICTV публиковали рейтинг знаков, которым улыбнется удача в 2020 году.

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