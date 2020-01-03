Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020-го для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Вы находитесь в центре внимания окружающих, которые оценивают каждое ваше действие. Однако ваши волевые порывы не всегда согласуются с эмоциональным ожиданием результатов. Трудности вас закаляют, обретаете силу, концентрируете волю на преодолении препятствий, учитесь собранности и дисциплинированности, что способствует наиболее сильному проявлению индивидуальности.

Гороскоп для Тельцов

Хорошее настроение, прилив сил и трудоспособности, уверенность в себе – все это помогает достигать успеха как в семейной жизни, так и в общественной деятельности. Вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты. Возрастает стремление к лидерству, занятию ведущих постов, без особых усилий получаете поддержку. Легко решаете финансовые вопросы, однако могут быть и довольно большие затраты.

Гороскоп для Близнецов

Вы становитесь более свободными и подвижными. Возрастает потребность получать и передавать информацию, обмениваться идеями и мыслями. Вам хочется знать, что происходит вокруг, чем занимаются другие. Сообразительность и воображение находятся на высоте, вас с радостью принимают в любом коллективе. Но следует учитывать то, что ваш интеллект в это время настолько активен, что может приводить к бессоннице и переутомлению.

Гороскоп для Раков

Внутренние противоречия, неудовлетворенность собой, окружением и обстоятельствами не дает возможности почувствовать себя счастливым. Затмение 10 января в вашем знаке принесет много тревог и переживаний. Наберитесь терпения, постарайтесь сдерживать себя и не принимайте важных решений. Можете попасть под сильное постороннее влияние, стать жертвой манипуляций. Поэтому советуйтесь с родными, близкими людьми, которые вас действительно любят.

Гороскоп для Львов

Неделю можно охарактеризовать, как торжество оптимизма над жизненными обстоятельствами. Склонны приукрашивать действительность, видеть все в розовом свете, у вас появляется сильная тяга к удовольствиям, вам хочется праздников и развлечений и находятся люди в окружении, которые делают вашу жизнь яркой и интересной. Вы легко можете привлечь к себе внимание, произвести впечатление, влюбиться, пофлиртовать. Благоприятное время для занятий с детьми.

Гороскоп для Дев

Склонны предъявлять к людям слишком высокие требования, а это может привести к потере симпатии и уважения коллег и близких. Постарайтесь сдерживать себя, не доводить дискуссии до конфликтов. Необоснованная ревность может стать поводом для разрыва взаимоотношений. Отсутствие дисциплинированности провоцирует конфликты с начальством. Из-за невнимательности повышается опасность несчастного случая.

Гороскоп для Весов

Укрепляется уверенность в себе, сила воли, способность реализации. Вы будете действовать решительнее или нетерпеливее в некоторых случаях. Легче будут преодолеваться препятствия, а общее поведение будет определяться динамикой. В личных отношениях все благополучно, можете завоевать расположение давно желанного партнера. Вы будете находиться в центре внимания и задавать тон ситуаций.

Гороскоп для Скорпионов

Вы ощущаете необычный прилив энергии, повышение активности и силы воли. Благодаря этому вам подвластны практически любые начинания. Возможны крупные изменения в профессиональной деятельности или в бизнесе. Появляется возможность воздействия сразу на нескольких людей, желание подчинить себе всю ситуацию в целом, преображать ее.

Гороскоп для Стрельцов

Вы импульсивны, воинственны, порой даже вспыльчивы. Появляются возможности активно проявить себя, разорвать сковывающие обстоятельства, обратить на себя внимание. Склонны вмешиваться в любые рискованные ситуации, совершать необдуманные поступки, принимать поспешные решения. Но стремление добиться всего сразу, превышая возможности и полномочия, может привести к печальным последствиям. Повышается ваша конкурентоспособность, достигаете поставленных целей.

Гороскоп для Козерогов

Обладаете огромной духовной энергией, жизненной силой и энергией. Возможность быть лидером, воздействовать на других, вы вселяете уверенность многим людям. От вас исходит мощная энергия, которую люди иногда не выдерживают. Постарайтесь не принимать рискованных решений, так как в результате отрицательного исхода, можете дойти до потери доверия окружающих.

Гороскоп для Водолеев

Улучшается физическое и психическое самочувствие, появляется возможность проявить себя. Однако не следует доводить себя до стрессовых ситуаций, пытаясь продемонстрировать все и сразу. Вы ощутите возрастание активности, энергичности, инициативности и самоуверенности. Однако склоны к непродуманным и не конструктивным действиям. Стремление к творческой реализации поможет вам решить многие проблемы и задачи. Благоприятный период для бизнеса, начала новых проектов.

Гороскоп для Рыб

Хороший период для решения важных деловых вопросов. Вы чувствуете прилив сил и энергии, у вас появляются новые идеи для творческого самовыражения, вы лидируете среди своих друзей. Хорошие отношения на работе. Благодаря удачному стечению обстоятельств, вы сможете продвинуться по карьерной лестнице, получить премию. Возможны небольшие командировки для решения служебных дел.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп, в котором раскрыли тайны будущего для топ-чиновников.