Когда надо колядовать в Украине в 2020 году – читайте в материале Фактов ICTV.
Колядовать на новогодние праздники – это давняя традиция в Украине.
По украинскому обычаю, начинают колядовать на Рождество – 7 января. В то же время, в Сочельник колядовать на принято.
Рождество 2020 приходится на вторник, поэтому еще можно успеть отдохнуть перед рабочими буднями.
Колядники ходят от 7 до 14 января. Обычно, колядуют мужчины, а женщины преимущественно щедруют.Читайте: Пожелания на Рождество 2020 Что нельзя делать на православное Рождество 2020 Что приготовить на Рождество 2020: меню
Однако колядовать начинают в разных регионах Украины не одновременно: на Покутье (восточная часть современной Ивано-Франковской области) идут колядовать уже на Святой вечер, на Юге и Востоке Украины колядуют на первый день Рождества, после окончания богослужения.
На западном Подолье идут колядовать на второй день праздников утром.
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