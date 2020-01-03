Когда надо колядовать в Украине в 2020 году – читайте в материале Фактов ICTV.

Колядовать на новогодние праздники – это давняя традиция в Украине.

По украинскому обычаю, начинают колядовать на Рождество – 7 января. В то же время, в Сочельник колядовать на принято.

Рождество 2020 приходится на вторник, поэтому еще можно успеть отдохнуть перед рабочими буднями.

Колядники ходят от 7 до 14 января. Обычно, колядуют мужчины, а женщины преимущественно щедруют.

Однако колядовать начинают в разных регионах Украины не одновременно: на Покутье (восточная часть современной Ивано-Франковской области) идут колядовать уже на Святой вечер, на Юге и Востоке Украины колядуют на первый день Рождества, после окончания богослужения.

На западном Подолье идут колядовать на второй день праздников утром.

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