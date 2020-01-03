Что ожидает президента РФ Владимира Путина в 2020 году – читайте в гороскопе от Фактов ICTV.

Гороскоп для президента России Владимира Путина подготовил консультант китайской астрологии Ба Цзы Давид Векуа.

– Гороскоп этого одиозного политика будет интересен многим как яркий пример особенной и эксцентричной астрологической карты по восточному гороскопу Ба Цзы, – отмечает астролог.

Путин рожден в год Дракона. Под этим знаком рождаются люди, которые по своей натуре являются вождями, очень любят побеждать, не умеют признавать поражения и готовы мстить.

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В астрологической карте Путина сказано, что все его активные действия направлены на деньги. Об этом говорят сразу четыре символа.

– Яркой отличительной чертой этой карты рождения является то, что любой, кто попытается воздействовать на этого человека с позиции власти, попадает в могилу, – рассказывает Давид Векуа.

Однако в прямом или переносном значении, это уже другой вопрос. Хотя, если вспомнить хотя бы несколько имен российских оппозиционеров, то становится понятно, что в РФ власть не любит протесты. Взять бы даже отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло 4 марта 2018 года в городе Солсбери (Великобритания).

– Говоря о переносном значении, очень невыгодно быть начальником такого человека. Почему? Да, потому что начальник моментально куда-то денется во взаимодействии с таким подчиненным, – добавил астролог.

Поэтому энергетически босс слабее и, в лучшем случае, может внезапно закончить свою карьеру.

Эту закономерность можно проследить на резко взлетевшей карьере Путина в 90-е. От момента ношения портфеля Собчака до президентства прошло не так много времени.

Об этом говорит и отставка Бориса Ельцина, именно Путин становится исполняющим обязанности президента РФ, а постепенно и сам официально занял кресло главы Кремля.

Согласно карте рождения Ба Цзы, над Путиным никто не может властвовать в его стране.

– Мы видим этому подтверждение и в его стремительной карьере, и во внутренней ситуации внутри Российской Федерации, и во внешней политике, – подытожил Давид Векуа.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп, в котором раскрыли тайны будущего для топ-чиновников.