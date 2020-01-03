PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Поздравления в картинках с Днем ангела Юлии

День Юлии украинцы отмечают 3 января. Лучшие поздравления с Днем ангела Юлии 2020 – читайте в материале Фактов ICTV.

Поздравления в картинках с Днем ангела Юлии

Поздравления с Днем ангела Юлии будут очень кстати, если у вас есть друзья или родственники, обладающие этим именем.

К слову, именины Юлии отмечают несколько раз в году. Кроме 3 января, поздравлять с праздником можно 12 февраля, 31 мая и 29 июля.

Читайте: Календарь праздников на январь 2020

3 января церковь вспоминает святую мученицу Иулианию Вяземскую.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках с Днем ангела Юлии.

К слову, в Украине в 2020 году будут отмечаться множество государственных праздников, а некоторые из них будут выходными. Факты ICTV составили календарь государственных праздников на 2020 год.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка