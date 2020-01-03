День Юлии украинцы отмечают 3 января. Лучшие поздравления с Днем ангела Юлии 2020 – читайте в материале Фактов ICTV.

Поздравления с Днем ангела Юлии будут очень кстати, если у вас есть друзья или родственники, обладающие этим именем.

К слову, именины Юлии отмечают несколько раз в году. Кроме 3 января, поздравлять с праздником можно 12 февраля, 31 мая и 29 июля.

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3 января церковь вспоминает святую мученицу Иулианию Вяземскую.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках с Днем ангела Юлии.

К слову, в Украине в 2020 году будут отмечаться множество государственных праздников, а некоторые из них будут выходными. Факты ICTV составили календарь государственных праздников на 2020 год.