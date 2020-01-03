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Рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира (СПИСОК)

Эксперты назвали австралийского перевозчика Qantas самой безопасной авиакомпанией в мире.

літак

Эксперты из AirlineRatings проанализировали 405 авиакомпаний мира, чтобы определить топ-20 самых безопасных перевозчиков.

На первом месте оказалась австралийская авиакомпания Qantas.

При оценке авиаперевозчиков эксперты принимали во внимание такие показатели как статистика аварий, доходность, возраст авиапарка, проверки надзорных органов и тому подобное.

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Компания Qantas работает 99 лет и лидирует в разработке аэронавигационной системы будущего, регистратора полетных данных для наблюдения за работой самолета и экипажа, систем автоматической посадки с использованием GPS.

В топ-5 самых безопасных авиаперевозчиков также попали:

  • Air New Zealand;
  • EVA Air;
  • Etihad;
  • Qatar Airways.

Также AirlineRatings составил список самых безопасных бюджетных авиакомпаний. В него попали:

  • Air Arabia;
  • HK Express;
  • Flybe;
  • Frontier;
  • Volaris;
  • Vueling;
  • IndiGo;
  • Jetblue;
  • Westjet;
  • Wizz.

К слову, в аэропорт Борисполь запустили новый дизель-поезд с киевского вокзала Киев-Пассажирский.

Источник: AirlineRatings

Фото: Pixabay

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