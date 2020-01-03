Рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира (СПИСОК)

Эксперты назвали австралийского перевозчика Qantas самой безопасной авиакомпанией в мире.
Эксперты из AirlineRatings проанализировали 405 авиакомпаний мира, чтобы определить топ-20 самых безопасных перевозчиков.
На первом месте оказалась австралийская авиакомпания Qantas.
При оценке авиаперевозчиков эксперты принимали во внимание такие показатели как статистика аварий, доходность, возраст авиапарка, проверки надзорных органов и тому подобное.
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Компания Qantas работает 99 лет и лидирует в разработке аэронавигационной системы будущего, регистратора полетных данных для наблюдения за работой самолета и экипажа, систем автоматической посадки с использованием GPS.
В топ-5 самых безопасных авиаперевозчиков также попали:
- Air New Zealand;
- EVA Air;
- Etihad;
- Qatar Airways.
Также AirlineRatings составил список самых безопасных бюджетных авиакомпаний. В него попали:
- Air Arabia;
- HK Express;
- Flybe;
- Frontier;
- Volaris;
- Vueling;
- IndiGo;
- Jetblue;
- Westjet;
- Wizz.
К слову, в аэропорт Борисполь запустили новый дизель-поезд с киевского вокзала Киев-Пассажирский.
Источник: AirlineRatings