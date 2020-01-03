Рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира (СПИСОК)

Эксперты назвали австралийского перевозчика Qantas самой безопасной авиакомпанией в мире.

Эксперты из AirlineRatings проанализировали 405 авиакомпаний мира, чтобы определить топ-20 самых безопасных перевозчиков.

На первом месте оказалась австралийская авиакомпания Qantas.

При оценке авиаперевозчиков эксперты принимали во внимание такие показатели как статистика аварий, доходность, возраст авиапарка, проверки надзорных органов и тому подобное.

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Компания Qantas работает 99 лет и лидирует в разработке аэронавигационной системы будущего, регистратора полетных данных для наблюдения за работой самолета и экипажа, систем автоматической посадки с использованием GPS.

В топ-5 самых безопасных авиаперевозчиков также попали:

Air New Zealand;

EVA Air;

Etihad;

Qatar Airways.

Также AirlineRatings составил список самых безопасных бюджетных авиакомпаний. В него попали:

Air Arabia;

HK Express;

Flybe;

Frontier;

Volaris;

Vueling;

IndiGo;

Jetblue;

Westjet;

Wizz.

К слову, в аэропорт Борисполь запустили новый дизель-поезд с киевского вокзала Киев-Пассажирский.

Источник: AirlineRatings