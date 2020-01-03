В 2020 году Apple выпустит два преемника iPhone SE

Компания Apple собирается выпустить два преемника iPhone SE в 2020 году.

Весной 2020 года ожидается выход iPhone SE 2, который будет наследником компактного iPhone SE.

Появилась информация, что у смартфона в этом году выйдет еще один телефон.

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У смартфона будет LCD-дисплей с диагональю 5,5 или 6,1 дюйма. Он должен появится в продаже в конце 2020 года или в начале 2021 года.

Напомним, аналитики JP Morgan прогнозируют, что Apple может изменить стратегию выпуска iPhone, чтобы выпускать новые устройства дважды в год, начиная с 2021 года. Этот сдвиг даст компании большую гибкость в изменении своих продуктов и конкуренцию с другими производителями устройств, которые выпускают новые телефоны в течение года.

Источник: DigiTimes