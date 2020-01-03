Как провести новогодний детокс – три совета Супрун

Бывшая руководительница Минздрава рассказала, как уберечь свой организм от интоксикации на новогодние праздники.
После праздников людям хочется легкости, похудения и очищения. Частные клиники, санатории и блоггеры предлагают различные программы очистки и детоксикации.
Реклама навязывает лекарства для восстановления печени от действия токсинов. Но действительно ли все это нужно?
– К счастью, токсинов, то есть явных ядов, никто не видел. Ни один патологоанатом. Люди, которые пропагандируют детокс и даже советуют какие-то анализы, на самом деле, что угодно называют токсинами: и бактерии, и вирусы, и аллергены и псевдоалергены – чтобы лучше запаковать свои услуги. Это маркетинг, а не медицина, – рассказывает бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун.
Ульяна Супрун назвала несколько советов, как помочь себе после новогодних праздников.
Не допустите новогоднюю интоксикацию
Вовремя прекращайте есть, выбирайте овощи и фрукты, пейте воду, не курите, не допускайте тяжести в желудке, оставьте салаты, перемазанные майонезом, мойте руки, не ешьте ночью и будьте очень сдержанными с алкоголем.
Поддерживайте собственные ресурсы
– Вы можете пить свежевыжатый сок свеклы, имбиря, яблок и моркови, добавлять молотый лен к каше, пользоваться различными специями, потреблять все лето и замораживать на зиму ягоды, и регулярно есть разные капусты и чеснок с луком, – отмечает Супрун.
Соединения, содержащиеся в этих продуктах, активируют наши собственные системы детоксификации. Но сами ничего не обезвреживают. Это не противоядие.
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Поймите, что и в связи с чем происходит
Совет касается понимания различных процессов и соединений, которые могут приводить к ощущению грязи внутри, тумана в голове и тошноты от жизни. В частности:
- алкоголь и его производное уксусный альдегид – это действительно токсичные вещества;
Что делать? Не пить, или пить один бокал и дальше только воду.
- активированный уголь не предотвращает отравление алкоголем, цианидом или тяжелыми металлами;
Лучше не напиваться, не переедать, следить, что это мы едим или опорожнить желудок.
- курение и загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами;
Что делать? Не курить, увлажнять воздух, иметь наготове респиратор, что задерживает частички pm 2.5, и на законодательном и исполнительном уровнях бороться за чистоту воздуха.
- атеросклеротические бляшки в сосудах, не чистятся;
Нужно отказ от нездоровой пищи, курения, алкоголя и, по решению врача учитывая анализы и анамнез, прием статинов.
- больной кишечник;
Что делать? Промывать кишечник от токсинов не стоит, ведь бактерии являются неотъемлемой частью нашего кишечника.
- пищевые отравления;
Что делать? Предотвращать обезвоживание из-за диареи и немедленно обратиться к врачу.
- несварение;
Что делать? Не переедать, есть овощи без майонеза, запивать пищу водой, есть медленно на осознанно.
- запор;
- недостаток определенных витаминов;
Что делать? Питаться сбалансировано, а в случае подозрений обратиться к семейному врачу и сдать анализы.
- нарушение сна;
- хроническая болезнь.
Что делать? Идти к врачу, сдавать анализы, и дальше лечиться согласно диагнозу. Не тратить время на недейственные меры.
К слову, Ульяна Супрун также рассказала о главных опасностях новогодних торжеств и вредных подарках для детей.
Источник: Ульяна Супрун