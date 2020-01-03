3 января православная церковь чтит память святой великомученицы Юлиании. Какие еще есть праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Именины 3 января празднует Ульяна, Михаил, Никита и Петр, а православные христиане в этот день молятся святой Юлиании, которая была дочерью язычника, тайно стала христианкой и была казнена.

Она отказалась выйти замуж за Елевсия, с которым была помолвлена ​​с детства, и решила принять муки. Святую долго пытали, но Юлиания после каждых пыток получала исцеление. Поэтому бывший жених приговорил ее к смерти. Девушку казнили в 304 году.

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Также 3 января отмечается неофициальный праздник – День создания соломинки для коктейлей. Первую искусственную соломинку для коктейля придумал Марвин Стоун, владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков. Именно в этот день в 1888 году в Вашингтоне он запатентовал свое изобретение.

Народные приметы на 3 января

Каким будет этот день – такой будет и погода в сентябре.

3 января выходили на улицу и громко кричали – если эхо было далеко, скоро наступят сильные морозы;

Если снега мало, но морозы сильные – лето будет засушливым и жарким;

Много снега – год будет плодородной.

Рассвет красный – к метели.

Что нельзя делать 3 января

Не стоит желать никому здоровья и счастья – все произойдет с точностью до наоборот.

Запрещено подглядывать и подслушивать, потому что можно получить болезнь, связанную со слухом и зрением.

Не давайте никаких обещаний и не поднимайте вещи с земли – это приведет к потерям.

Какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь.