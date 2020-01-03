Праздники заставляют нас чувствовать угрызения совести, главным образом из-за обильного питания. Как вернуться к физическим упражнениям после Нового года, читайте на сайте Факты ICTV.
Самым приятным в праздники является отдых от обычных дел, возможность просто поваляться на диване, отрешившись от проблем повседневной жизни. Ну, а раз ежедневные обязанности отменяются, то отменяются и тренировки с диетами.
Чтобы плавно, без лишнего стресса для организма выйти из праздничного настроения и вернуться к привычному распорядку дней, необходимо придерживаться нескольких принципов.
- Не мучайте себя различными диетами или голодовками.
Гораздо эффективнее будет постепенно выходить из праздников, добавляя в свой график физические нагрузки.
- Сделайте для себя план тренировок.
При этом учитывайте, что как минимум две недели вы не занимались, а эффективно накапливали лишние калории.
Читайте: Как очистить организм после Нового года
- Проводите кардиотренировки.
Они не только помогут быстрее избавиться от лишних килограммов, но и подготовят мышцы к дальнейшим тренировкам. Двадцатиминутное занятие каждое утро вернет вам силы и мотивацию.
- Не пренебрегайте и силовыми тренировками.
Силовые тренировки два/три раза в неделю будут достаточными для улучшения фигуры после праздников.
К слову, ранее Факты ICTV писали о том, чем для организма опасны обезжиренные продукты.