В ночь с 3 на 4 января жители Земли смогут наблюдать за метеорным потоком Квадрантид.

Феномен метеорного потока Квадрантид достигнет своего пика в ночь с 3 на 4 января.

Астрономы говорят, что максимальная скорость составит около 120 падающих метеоров в час – это примерно один-два метеора в минуту.

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Увидеть это необычное явление можно невооруженным глазом. Лучшее время – после полуночи и до рассвета.

Достаточно около получаса постоять в темноте, чтобы различать движение огненных шаров – именно Квадрантиды, в отличие от других метеорных потоков, создают такое впечатление.

Длится звездопад несколько часов, поэтому есть время, чтобы загадать желание.

Кстати, в октябре 2019 года украинцы наблюдали за звездопадом Дракониды.