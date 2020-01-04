Женщины по имени Анастасия 4 января празднуют День ангела. По этому случаю Факты ICTV собрали поздравления с именинами в СМС.

День ангела Анастасии отмечают 4 января. Православные христиане чествуют Анастасию Узорешительницу, которая является покровительницей беременных женщин и заключенных, и Анастасию Римлянину – покровительницу домашнего скота.

Факты ICTV собрали лучшие стихи, чтобы вы могли уделить внимание и поздравить всех Анастасий со своего окружения.

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Анастасия, да хранит тебя твой ангел

Не только в день твоей святой, но и всегда!

Ты — огонек, маяк по жизни, яркий факел,

Ты зажигаешь огоньком людей сердца.

Желаю, милая, нигде не спотыкаться,

Быть нежной, кроткой, доброй, озорной!

Не знать тревог, ни в чем не сомневаться,

Любимой быть и вечно молодой!

*****

Наша Настя дорогая,

Поздравляем мы тебя.

Светлой радости желаем.

Ты веселой будь всегда!

Любим очень все, Настюша,

Мы улыбку, звонкий смех.

Радуй, милая, сегодня

Ты настроем добрым всех.

Не уйдут пусть ни удача,

Ни награды, ни успех.

И желаем мы в придачу

Быть всегда счастливей всех.

*****

Пускай тебе с небес Анастасия

Пошлет здоровья, много света и тепла,

Пусть все сбываются желания благие,

Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!

Сегодня я тебе желаю лишь цветения,

Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,

Пусть Ангел твой пошлет благословение,

Чтоб защитить тебя от бед и зла!

Ранее Факты ICTV составили календарь магнитных бурь в январе 2020 года.