Dragon Ball и Warcraft: во что поиграть в январе 2020

Вот и наступил новый 2020 год, а вместе с ним начинается и ожидание выхода новых видеоигр.

Хотя январь в 2020 году в отношении видеоигр ожидается достаточно скудным, Факты ICTV предлагают все же обратить ваше внимание на эти три проекта.

Dragon Ball Z: Kakarot

Игроков, которые любят восточную культуру и все ее проявления, особенно порадует январь 2020 года. Для всех любителей серии Dragon Ball студия CyberConnect2 подготовила прекрасный новогодний подарок в виде Dragon Ball Z: Kakarot.

От сюжета не стоит ожидать ничего особо нового, ведь он перескажет события Dragon Ball Z от саги Саянов до саги Маджинов. Фанаты вновь смогут пережить невероятное сражение Гоку и Веджеты, первую трансформацию в суперсаяна и тяжелейшее противостояние Буу.

Несмотря на то, что CyberConnect2 славятся своими видеоиграми в жанре Fighting, из Dragon Ball Z: Kakarot решили сделать полноценную RPG. Во время прохождения игроки возьмут под контроль легендарного Гоку, его сына Гохана, Веджету и многих других персонажей из вселенной Dragon Ball.

Кроме сюжетных сражений, будут доступны и различные побочные задания, которые призваны расширить познания фанатов об этом невероятном мире. “Отец” Dragon Ball Акира Торияма даже принимал участие в разработке видеоигры и создал дизайн для нескольких новых персонажей.

Сражения должны быть невероятно динамичными и передавать дух оригинальной серии, несмотря на то, что их механики не будут делать слишком сложными. Не отказываются в Dragon Ball Z: Kakarot и от невероятной кинематографичности, которая присуща и предыдущим проектам студии. Даже в трейлерах видно, что визуально игроков ждет настоящее наслаждение.

Дата выхода: 17 января

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Yakuza: Like a Dragon

Также фанатов Японии порадует релиз седьмой части серии Yakuza, которую на Западе назвали Yakuza: Like a Dragon. Видеоигра не только представит нового главного героя, но и станет небольшой перезагрузкой серии.

Сюжет расскажет об Ичибане Кагусе, члене якудзы из клана Тохо, которого попросили взять на себя вину за убийство и отсидеть в тюрьме целых 18 лет. В 2019 году он наконец-то выходит на свободу, однако обнаруживает, что о нем никто не помнит, а следующая просьба клана – умереть за патриарха семьи.

Однако главный герой не собирается просто так сдаваться и выполнять такую просьбу. Кагусе выступит против предателей, чтобы отстоять собственную справедливость. Как и раньше, делать это он будет с помощью кулаков, однако именно здесь кроется главное изменение серии.

Читайте: Киберпанк, апокалипсис и новое поколение – самые ожидаемые видеоигры 2020

Вместо того, чтобы делать упор на экшн, которым известна Yakuza, новая часть станет RPG с пошаговыми сражениями, что весьма сильно удивило всех фанатов. Выступать против собственного клана Кагусе будет с другими персонажами, у каждого из которых будут свои сильные и слабые стороны.

Тем же, кто боится, что из-за такого кардинального изменения серия потеряет свое «сумасшествие», стоит выдохнуть. Хотите, чтобы дамочка с сумочкой пинала капитанов якудзы – сделано, натравить на местные банды ворон – тоже нет проблем. Возможно, подход к серии под таким углом все же сможет заново завоевать сердца игроков.

Дата выхода: 16 января (Япония), 2020 год (Мировой релиз)

Платформы: PlayStation 4

Warcraft III: Reforged

Фанатам стратегий не часто приходится радоваться новым релизам, однако в этом месяце студия Blizzard решила убить двух зайцев, преподнеся фанатам жанра и вселенной Warcraft переиздание популярной видеоигры под названием Warcraft III: Reforged

В него войдет контент из оригинальных Reign of Chaos и The Frozen Throne. Кампания не перетерпит значительных изменений и, как и раньше, расскажет о падении принца Артаса и его месте как части Нежити.

А в The Frozen Throne игроки вновь смогут пережить возвращение Иллидана и восхождение Артаса на ледяной трон в качестве короля-лича.

Самым большим изменением в кампании станут полностью переработанные заставки, которые теперь будут намного кинематографичнее. Это позволит по-новому пережить уже знакомую фанатам историю. А для новичков введут более легкий уровень сложности, который даст возможность без особых проблем завершить кампанию.

Вся графика и модели персонажей также будут переработаны в лучшую сторону, чтобы игроки могли получать наслаждение от классической стратегии в новых красках.

Ожидать больших изменений в геймплее Warcraft III: Reforged не стоит, однако нужно сказать, что во время разработки видеоигры большое внимание уделяли балансу, который уже давно хотели изменить. Потому даже ветераны Warcraft III могут оказаться в ситуации, где прежние тактики и уловки больше не будут работать.

Поскольку разработчики хотят позволить игрокам получить доступ как к можно большему количеству сетевых матчей, патч с изменениями в баланс выйдет и в оригинальной Warcraft III, что позволит владельцам обновленной версии видеоигры играть с теми, кто не хочет отходить от классики.

Кроме того, недавно стало известно, что Warcraft III: Reforged будет поддерживать редактор карт, потому, при желании, пользователи смогут сделать еще одну DOTA на движке Warcraft.

Дата выхода: 29 января

Платформы: ПК

К слову, в сети появилась информация о цене игровой платформы нового поколения PlayStation 5.

Фото: Warcraft 3, PlayStation, Bandai Namco Entertainment

Видео: Warcraft 3, PlayStation