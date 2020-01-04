Вечер накануне старого Нового года, 13 января, называется щедрым. В это время девушки и парни ходят по домам и поют щедривки.
В Украине щедруют вечером 13 января, то есть в канун старого Нового года.
Ватаги молодых парней и девушек ходят по домам с щедривками, наполненными пожеланиями полной чаши во всем. Обряд сопровождается песнями, танцами, переодеваниями с масками и сценками.
13 января празднуют день Маланки – сестры Луны, а 14 января – Василия Великого. Поэтому в щедривках часто встречаются их имена. Согласно мифу, когда Меланию украл змей, освободил ее богатырь Василий.
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В этот вечер гостей надо одарить едой и деньгами. Наши предки считали плохой приметой не пустить в дом щедровальников – это к бедам и убыткам на целый год.
А уже 14 января принято засевать зерном.
В этом обряде можно участвовать только парням или мужчинам. Более того, в дом первым должен войти представитель мужского пола – чтобы достаток был весь год. Считается, что девушки не приносят счастья. На Василия женщинам вообще запрещено выходить из дома.
Засевают обычно с самого утра – лучшее до восхода солнца. Посевальщик приносит в дом рожь и пшеницу, рассыпая его по полу. Это зерно нельзя убирать до заката.
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Фото: ukurier.gov.ua