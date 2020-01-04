В космосе загадочно исчезли 100 звезд за 70 лет

При сравнении звездных карт астрономы обнаружили пропажу около 100 звезд, что считают аномальным.

Международная исследовательская группа астрономов сравнила звездные карты 1950-х годов с картами, которые были созданы в наши дни.

Ученые выяснили, что около 100 звезд, которые были на старых картах, уже отсутствуют на новых.

Некоторые астрономы считают, что исчезновение звезд можно объяснить такими природными явлениями, как перерождение в сверхновые, или поглощение их черными дырами.

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Также они могли просто изменить свое положение и удалиться от Земли.

Однако некоторые исследователи считают, что такое объяснение нельзя применить ко всем звездам, которые исчезли, ведь ни одна из них не проявляла признаков перерождения в сверхновую или нейтронную звезду.

Кроме того, среди астрономов существует теория, что указанные звезды могли просто перейти в следующие этапы своего жизненного цикла, что можно будет исследовать в будущем.

К слову, компания Space X заявила, что первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon могут провести уже в феврале 2020 года.

Источник: The Astronomical Journal