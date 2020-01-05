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Факты / Lifestyle

Рождество 2020: пять стран, где запрещен праздник

Саудовская Аравия, Бруней, Сомали, Таджикистан и КНДР запретили своим жителям отмечать Рождество.

5 стран, где запрещено Рождество

В мире существует ряд стран, в которых не отмечают Рождество. В основном, это тоталитарные или развивающиеся государства.

В их число входят Саудовская Аравия, Бруней, Сомали, Таджикистан и КНДР.

Саудовская Аравия

Здесь исповедуют радикальный ислам. Сунниты считают День рождения пророка Мухаммеда, как и Рождество Христа – праздниками, связанными с культом личности, что исламом не одобряется. Правительство страны запретило отмечать Рождество даже христианам.

Бруней

Жителям этой страны грозит пять лет тюрьмы, если они посмеют отпраздновать Рождество. Тем, кто не является мусульманами, отмечать его в тесном кругу разрешается, но запрещается рассказывать об этом мусульманам.

ЧитайтеПЦУ дважды отслужит литургию на Рождество: 25 декабря и 7 января

Северная Корея

Северокорейские СМИ называют елку “инструментом изящной психологической войны”, которая хуже всевозможных ракет. Корейцам позволяют веселиться только по случаю дня рождения лидера страны, вождя-солнца Ким Ир Сена и успешных ядерных испытаний.

Сомали

Правительство наложило запрет на празднование Рождества и Нового года несколько лет назад и ежегодно предупреждает население, что отмечать день рождения Христа – незаконно. Здесь считают, что Рождество противоречит принципам ислама, а вечеринки по случаю праздника – зеленый свет для терактов.

Таджикистан

В этой постсоветской стране запрещено устанавливать елки в школах, раздавать детям подарки, запускать фейерверки и организовывать застолья по случаю Рождества и Нового года.

К слову, Рождество Христово традиционно отмечается у православных странах 7 января. Факты ICTV собрали все традиции и историю праздника.

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