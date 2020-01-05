7 января украинцы отметят Рождество 2020. Новогодние праздники и каникулы продолжаются, поэтому необходимо решить, где провести праздник. Куда пойти на Рождество 2020 в Киеве – читайте на Фактах ICTV.

Афиша на Рождество 2020 наполнена интересными мероприятиями, которые порадуют и взрослых, и детей.

В этом году на Рождество можно отправиться выступление Олега Скрипки с НАОНИ или концерт Dakh Daughters Band.

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Также 7 января в Киеве пройдет множество представлений: Winterra.Легенда сказочного края, Лапландия 360, а также новогодние и рождественские балы.

Мероприятия на Рождество 2020 будут достаточно разнообразны. Интерактивные шоу и тематические мероприятия ждут гостей на Зимней стране на ВДНХ.

Факты ICTV собрали список событий, куда пойти на Рождество 2020.

Зимняя страна на ВДНХ

7 января

ВДНХ

Стоимость: 100-280 грн

Купить билеты можно здесь

За четыре сезона своего существования тематический парк-фестиваль развлечений Зимняя страна на ВДНХ успел превратиться в главную рождественскую традицию всех киевлян и гостей столицы.

В этом году к карте ВДНХ добавились уникальные локации для взрослых и детей. А фундаментальной концепцией сезона стала тема мечты.

Среди локаций есть: каток под открытым небом, бешеные горки, экстремальные аттракционы и SkyPark, уличная территория фудкортов, сказочный город с реалистичными декорациями, эльфами и мастер-классами Рождественская фабрика грез, резиденция Деда Мороза и много других.

Лапландия 360

7 января, 15.00

Софийская площадь

Стоимость: 190 грн

Купить билеты можно здесь

Локация площадью 150 кв. м превратится в интерактивное шоу, которое перемещает зрителей прямо в Лапландию.

Вместе с эльфом Эйнаром вы совершите интерактивное путешествие к Санте в его современную резиденцию. Почувствуете, что значит оказаться на ледовой глыбе посреди заснеженного озера, увидите, как эльфы готовятся к праздникам, и попадете в самую потайную комнату в мире, где сбываются мечты.

С помощью современных технологий гости Лапландии 360 окажутся в самом центре этой заснеженной страны.

Световые, визуальные, звуковые спецэффекты создадут ощущение полного погружения в интерактивное путешествие. А герои, которых зрители встретят на своем пути, покажут, как изменился традиционный мир Санты в XXI веке.

Winterra. Легенда сказочного края

7 января, 14.00

ВДНХ

Стоимость: 250-2 990 грн

Купить билеты можно здесь

На ВДНХ возвращается легендарное зимнее шоу мирового уровня Winterra. Легенда сказочного края. Шоу покажут в новом для украинского зрителя формате – пять D: актеры будут играть роли и взаимодействовать с залом в пяти плоскостях концерт-холла.

Наблюдая за перфомансом на сцене, зрители окажутся в самом эпицентре событий. Шоу будет дополнено визуальными спецэффектами, графикой и живым вокалом.

В истории изменят сюжетную линию и увеличат количество хореографических и акробатических номеров, в сравнении с предыдущим сезоном.

Новогодние и рождественские балы в гостях у Божьей Коровки

7 января, 15.30

Театр на Михайловской, Верхняя сцена

Стоимость: 250 грн

Купить билеты можно здесь

Уникальный рождественский бал – это семейный интерактивный праздник в театре. Поэтому сюда стоит приходить целыми семьями.

Балы рассчитаны на детей от трех до 12 лет и их родителей. Гости в карнавальных костюмах не останутся без внимания и подарков.

Бал 25 декабря будет посвящен празднованию Рождества! Поэтому обязательно появится Ангел с благой вестью.

Neon Party

7 января, 18.00

Детский клуб ZkidZ

Стоимость: 180 грн

Купить билеты можно здесь

Neon party – это яркое приключение, в котором вы отправитесь в мир виртуальной реальности. Огни неонового города, цифровые персонажи и фантастические герои стирают границы между реальностью и фантазией.

Это уникальное шоу соединит визуальные спецэффекты и цирковое искусство, хореографические номера и интерактивные игры в невероятной постановке.

Также гостей ждет лучшая вечеринка с неоновыми коктейлями и не виртуальными угощениями, игровой программой и зажигательной дискотекой.

Олег Скрипка и оркестр НАОНИ. Рождественский концерт Щедрик

7 января, 19.00

Национальный дворец искусств Украина

Стоимость: 200-1 550 грн

Купить билеты можно здесь

По многочисленным просьбам после прошлогоднего аншлагового концерта во Дворце Украина Олег Скрипка и НАОНИ оркестра снова готовят рождественскую программу, наполненную новыми колядками, любимыми хитами и сюрпризами. Здесь будет все для того, чтобы окунуться в сказочную атмосферу праздника, магии и настоящей живой музыки.

Праздничный концерт 7 января является одной из лучших творческих коллабораций Украины, который по праву станет главным рождественским вечером 2020 года. Этот своеобразный музыкальный синтез обеспечит уникальность звучания известных композиций, придаст им изысканного шарма и музыкальной энергии.

40 народных инструментов на сцене одновременно! Олег Скрипка исполнит колядки и безоговорочные хиты из народных и авторских украинских песен, которые являются украшением мировой музыкальной культуры.

Dakh Daughters Band

7 января, 19.00

Caribbean club

Стоимость: 390-2 990 грн

Купить билеты можно здесь

Рождество с Dakh Daughters – праздник музыкальных красок и магии театра, калейдоскоп песен и драматических номеров, концерт и театральное представление одновременно.

Гостей ждут новые песни и известные хиты, рождественские мотивы в современной трактовке, “песни-ангелочки” и “песни-чертики”, водоворот бурных чувств и тонких эмоций.

Напомним, в январе 2020 года будет 21 рабочий день и 10 выходных. В этом месяце отмечают два государственных праздника, которые предполагают дополнительные выходные для украинцев.