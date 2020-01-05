С Сочельником и Рождеством, 6 и 7 января, связано немало примет, по которым наши предки определяли, каким будет год и погода.
На Рождество большим грехом считалось работать, особенно шить. Тот, кто шьет в этот великий праздник, навлекает слепоту на кого-то из своей семьи.
В Сочельник на столе обязательно должно быть 12 постных блюд – тогда в доме будет достаток весь год.
Одеваться к столу следует в новую и обязательно светлую одежду, чтобы не навлечь траур.
Перед тем, как садиться за стол, надо дунуть на стул, чтобы сдуть души предков, которые заглянули в гости, и случайно на них не сесть.
Во время ужина нельзя вставать из-за стола, кричать и громко разговаривать – чтобы не потревожить души предков и не отпугнуть удачу.
Запрещается в праздник ссориться с родными – весь год проживете в раздоре.
В Рождественскую ночь нельзя ложиться спать – чтобы не проспать счастье.
Мусор после Рождества надо сжечь во дворе – это защитит семью от злых духов.Читайте: Поздравления с Рождеством 2020 Гадания на Рождество 2020 - 6 способов узнать судьбу Что нельзя делать на православное Рождество 2020
Приметы о погоде на Рождество
Ясная погода на Рождество – к урожаю.
Небо звездное – будет приплод скота, а также хороший урожай грибов и ягод.
Снежная метель на Рождество – следует ждать хорошего урожая пшеницы, для пчеловода это предвещает хорошее роение пчел.
Если 7 января тепло – к холодной весне.
Оттепель – к неурожаю овощей.
Идет снег хлопьями или лежит иней – к хорошему урожаю хлеба.
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