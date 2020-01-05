Рождество 2020: дата, история и традиции

Рождество Христово традиционно отмечается в православных странах 7 января. У этого праздника богатая история, которую интересно изучать, и традиции, заставляющие окунуться в прошлое.

Отвечая на вопрос, когда Рождество Христово, следует выделить не только 7 января, когда его празднуют православные христиане. В католической церкви данный праздник принято отмечать 25 декабря. Однако разные даты не изменяют его сути и историю, ведь разные числа появились исключительно из-за использования разных календарей.

История Рождества Христова

7 января отмечают День рождения Сына Божьего, чья личность является центральной в христианстве. Традиция отмечать праздник в этот день восходит ко II-IV веку нашей эры, хотя доподлинно дата появления Иисуса из Назарета на свет неизвестна. Его родители, Иосиф и Мария, шли в Вифлеем во время беременности женщины. Так и случилось, что на момент рождения сына Мария была в пещере, которая использовалась как хлев для скота.

О том, что рожденный младенец является Божьим Сыном, первыми узнали пастухи из послания ангела. Также к ребенку пришли волхвы, которых вела за собой первая звезда на небе. Волхвы преподнесли дары — золото, ладан и смирну — и были первыми из людей, кто поклонился Иисусу как своему царю.

Царь Ирод узнал о появлении истинного правителя иудейского и приказал убить всех мальчиков в возрасте до двух лет. Как известно, святая семья бежала, и жизнь Иисуса была спасена.

Традиции на Рождество 2020

Традиций на Рождество 2020 достаточно много, и все они уникальны, воссоздают атмосферу праздника, а также способствуют сближению семьи и духовному очищению.

В этот день украшают дом, на Сочельник готовят постный ужин, собираются вместе всей семьей и ходят в храм. Люди здороваются друг с другом словами: “Христос родился. Славим его”.

Христианскому празднованию предшествует 40-дневный рождественский пост, который начинается 28 ноября в День памяти апостола Филиппа. Во время Филипповки нельзя употреблять мясную и молочную пищу, следует воздержаться от гуляний, молиться и противиться своим порокам.

6 января нельзя есть весь день вплоть до вечернего ужина, когда вместе с семьей и близкими родственниками надо будет праздновать канун Рождества. Это должен быть постный ужин из 12 блюд. Именно в этот вечер на столе должна стоять кутя — главное блюдо праздника. Садиться за стол можно только с первой звездой, перед едой надо прочитать молитву, первым начинает кушать глава семьи.

В конце надо оставить на столе еду для умерших родственников. Христиане верят, что в ночь с 6 на 7 января живой и духовный миры объединяются в одно целое.

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Традиционные блюда

Одно из традиционных блюд – кутя – готовится из риса или пшеницы, дополняется изюмом, маком, орехами и медом. Также традиционными блюдами являются:

узвар;

сочиво — вареные зерна;

постный борщ;

вареники с капустой;

голубцы с рисом;

блины и пироги;

рыбные блюда.

Как украшать стол и дом

Дом можно украсить елями, которые бы символизировали евангельское дерево, а также иконами, скатертями и ладанками.

Следует уделить больше внимания украшению стола. Его застилают соломой, а в угол ставят чеснок для защиты от злых духов, после чего накрывают нарядной скатертью.

На почетном месте в доме должен стоять Дидух. Пшеничный сноп является символом благополучия, семейной гармонии, а также богатого урожая.

Служба в церкви

После ужина с семьей принято идти в церковь. Рождественская служба начинается в полночь и длится до утра. В храмах совершается литургия святого Василия Великого, поют рождественские песнопения и Тропарь Рождества — основной гимн праздника.

Гадания

Во многих источниках можно встретить информацию, что в Рождество гадания наиболее точны, и многие действительно их устраивают. Однако это языческая традиция, которая не является традиционным рождественским или святочным обрядом.

Колядование

Любимой рождественской традицией считается колядование, а также вертеп. Дети и взрослые разыгрывают сцены рождения Христа, разносят по домам кутю и поют рождественские песни. Традиционно принято давать колядующим угощение и деньги.

Напоминаем, что перед Рождеством традиционно соблюдают 40-дневный пост. Подробный календарь питания на этот период составили Факты ICTV.