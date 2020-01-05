Подробный гороскоп на 2020 год для Донбасса и оккупированного Крыма – читайте в материале Фактов ICTV.

Гороскоп для Донбасса и Крыма на 2020 год для Фактов ICTV подготовил консультант по китайской астрологии Ба Цзы Давид Векуа.

– В самом начале скажу, что отвечать я буду на два разных вопроса, несмотря на то, что это все украинские территории. В политической плоскости мы видим настроения внешних государств, которые разделяют эти два вопроса намеренно, я же их разделяю лишь с той точки зрения, что они подвержены несколько разным астрологическим влияниям, – предупреждает астролог.

Гороскоп для Донбасса на 2020 год

Политики значительно изменят свою стратегию действий в отношении Донбасса, в частности ОРДЛО.

По сути сейчас их действия разбиваются о глухую стену непрекращающейся агрессии на Востоке. И по сути, сделать-то они ничего не могли. Однако уже достаточно скоро ситуация изменится, и этот вопрос станет более управляемым.

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В каком именно формате Донбасс будет проходить возобновление украинской власти на границе с Россией, вот это то, чем предстоит заниматься руководству нашей страны.

– Оценивая астрологическую ситуацию по Донбассу отмечу, что после его возвращения эта территория будет таить в себе значительное количество проблем, на решение которых нужны будут огромные средства и силы, – отметил астролог.

Проблемы будут касаться как поствоенной разрухи, так и настроений местных жителей, которые пребывали более пяти лет под пропагандистской машиной страны-агрессора.

В результате многолетней пропаганды, часть жителей ОРДЛО не желает возвращаться под контроль украинской власти, и этот момент еще многократно напомнит о себе после восстановления границы.

Гороскоп для Крыма на 2020 год

– Поднимая вопрос возвращения Крыма в состав Украины мне придется упомянуть профессиональный термин – пустота, – заявил Давид Векуа.

Возврат полуострова попал в пустоту, а это означает не что иное, как то, что на самом деле так вопрос сейчас даже не стоит. А следовательно его можно будет решать уже только будущим поколениям.

Точно так же, как через большой временной промежуток российские власти объявили Крым своим, точно таким же временным отрезком может характеризоваться его возврат в состав Украины.

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