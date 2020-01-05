Как начать новую жизнь с Нового года – 5 правил

Бросить курить, похудеть, найти новую работу, пойти на курсы иностранного языка, поехать на море в новом году. Как это знакомо! Но многие сдаются на полпути к достижению цели. Начать новую жизнь и не сорваться помогут пять простых правил.

Избавьтесь от хлама в доме

Обязательно сделайте генеральную уборку. Для начала загляните в шкаф. Там наверняка найдется несколько вещей, которые вы за год ни разу не надели. Выбрасывайте без сожаления.

То же самое касается и предметов обихода. Сломанные вещи, которые найдутся в любом доме, тоже не принесут счастья. Очистите пространство, а заодно и свое сознание для всего нового!

Простите и попросите прощения

У каждого есть скелеты в шкафу, которые не дают спокойно жить. И Новый год – отличное время, чтобы простить старые обиды или попросить прощение, помириться с родственниками или друзьями.

Прекратите тяжелые любовные отношения

Если отношения с любимым человеком не развиваются и приносят только душевные страдания, пришло время поставить точку. Тяжело? Да! Но иначе в вашей жизни не появится новая любовь.

Напишите письмо бывшему любимому человеку, обращаясь к нему по имени. В нем необходимо высказать все свои претензии, обиды, причины, из-за которых продолжение отношений невозможно. И вы обязательно почувствуете легкую пустоту. Письмо положите в конверт и спрячьте подальше. Отправлять адресату не нужно.

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Подведение итогов

Вспомните свои достижения и запишите их. Отдельно выделите те цели, которые не удалось достичь. Если они все еще важны для вас, внесите их в план на новый год, ненужные – вычеркивайте без сожаления.

Не бойтесь мечтать

Не забывайте о волшебстве новогодней ночи и загадывайте желания. Представьте, что вы проснулись 1 января, а все вокруг именно так, как вы себе загадали. Но, чтобы приблизить исполнение заветной мечты, необходимо уже в первый день нового года сделать первый шаг.

Начните с мелочи. Например, купите что-то новое из одежды, вместо выброшенной. И дальше, день за днем, вносите изменения в свою жизнь, которые непременно приведут в желаемому результату.

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